Fedez e Ferragni, chi soffre di più? La risposta perfetta di Signorini

Alfonso Signorini, stuzzicato da una lettrice di Chi Magazine di nome Paola, ha detto la sua sulla fine del matrimonio più chiacchierata dell’anno, quella tra Chiara Ferragni e Fedez. Il conduttore del Grande Fratello ha preso occasione per commentare dopo che una affezionata abbonata al magazine da lui diretto per anni ha trovato sconcertante che il rapper si sia tuffato rapidamente tra le braccia di un’altra donna a poca distanza dalla conclusione del legame con l’ex moglie. Il riferimento è stato naturalmente a Garance Authié, modella parigina ventenne con cui il cantante milanese ha avviato nelle scorse settimane una frequentazione (si mormora anche che la Ferragni stia vedendo in gran segreto l’ortopedico 31enne Andrea Bisciotti).

“Possibile che gli uomini si consolino quasi nottetempo, quando anche la loro relazione più importante finisce?”, ha chiesto la lettrice a Signorini, sottintendendo il rapporto che Fedez ha con Garance. Inoltre Paola ha aggiunto che reputa “scandaloso” il comportamento dell’artista nei confronti dell’ex consorte che, sempre secondo la lettrice, sta soffrendo parecchio. Cosa ne pensa il giornalista? Fulmineo il parere dato da Signorini: “Cara Paola, difficile dire chi tra Fedez e Ferragni soffra di più o di meno. Certo soffrire su una Ferrari è sempre meglio che soffrire in metropolitana”.

Il conduttore ha tirato in ballo la Ferrari non a caso visto che poche settimane fa Fedez si è regalato un bolide con il marchio del Cavallino rampante. Il discorso di Signorini è stato cinico ma vero e difficilmente confutabile. I soldi non fanno la felicità? Dipende, ma è certo che è meglio avere disponibilità economiche piuttosto che non averne. Senza dubbio il denaro può essere d’aiuto a superare determinati momenti.

Quando Signorini tuonò sui Ferragnez per la scelta di non mostrare più i figli

Non è la prima volta che il conduttore del Grande Fratello punge i Ferragnez. Era capitato anche qualche mese fa. La separazione era già avvenuta ed emerse che l’ex coppia di coniugi aveva deciso di non mostrare più il viso dei figli sui social. In particolare Fedez spiegò che tale scelta è stata presa per tutelare la privacy dei minori. Sì, esatto, non è uno scherzo: ha detto proprio così dopo aver ripreso assieme all’ex moglie per anni i bimbi e dopo averli mostrati ovunque sui social. Signorini, sulla faccenda, aveva chiosato così: “Bisognerebbe solo ricordare a chi ora fa appello a figli e privacy, che fino a questo momento non ha esitato a esibire in pubblico ogni scampolo della propria vita, privata e non. Un minimo di coerenza, please“.