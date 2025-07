Fedez e Ferragni, arriva il divorzio: niente assegno e come l’hanno spiegato ai figli

Ufficialmente divorziati: Chiara Ferragni e Fedez anche per la legge non sono più marito e moglie. Nelle scorse ore il è arrivata la sentenza definitiva dal Tribunale di Milano sul divorzio congiunto. Si chiude definitivamente la parabola dei Ferragnez che per anni hanno incarnato il simbolo della coppia ‘perfetta’. Si sa, però, che di perfetto non c’è nulla. Nessuno però avrebbe creduto a un simile epilogo. Concretamente cosa è stato deciso? Il nodo più intricato da sciogliere riguardava la gestione dei figli Leone e Vittoria, e le spese a loro riconducibili.

Fedez e Chiara Ferragni divorziano, i dettagli dell’accordo sui figli

I due piccoli resteranno affidati a entrambi i genitori, con una frequentazione quasi paritaria. Le spese straordinarie, cioè quelle inerenti ai percorsi scolastici, a quelli sportivi e alla salute, saranno coperte da Fedez che, però, facendosi carico di tali esborsi non verserà alcun assegno di mantenimento all’ex moglie. Anche perché si parla di cifre cospicue per le menzionate spese: solamente la retta scolastica costa circa 20mila euro l’anno per figlio.

L’accordo, scritto dai legali dei due ex, è stato considerato “adeguato” dal tribunale. Altrimenti detto, Ferragni e il cantante, a differenza di altre coppie celebri scoppiate (una su tutti quella formata da Totti e Ilary Blasi), non si sono fatti una battaglia sfrenata a livello legale, trovando un’intesa.

Mesi fa gli avvocati che hanno assistito l’influencer e il rapper spiegavano quanto segue: “Nei prossimi sei mesi sarà pronunciato anche il divorzio, come richiesto espressamente… hanno dimostrato notevole maturità e disponibilità reciproca nell’interesse dei loro figli”. L’avvocata Missaglia aveva aggiunto: “L’accordo non prevede un contributo pecuniario di mantenimento per i figli… la Signora Chiara Ferragni ha rinunciato privilegiando, con spirito conciliativo e con buon senso, il rapido raggiungimento di un’intesa”.

Come Fedez ha spiegato ai figli la separazione

Qualche settimana fa Fedez ha conversato abbondantemente con il creator Gabriele Vagnato, al quale ha raccontato come gestisce la sua vita dopo essersi separato. In particolare, ha raccontato che ha dei giorni prestabiliti per vedere i figli. “Come a tutto ci si deve abituare, sia io che i bimbi. Sono fortunato a poterli vedere equamente con la mamma. Tanti padri non sono nella mia stessa situazione”, ha rimarcato il cantante.

Una delle difficoltà più grandi l’ha incontrata quando Leone e Vittoria gli hanno domandato spiegazioni sul fatto che lui e la madre non vivessero più assieme: “I bambini ovviamente ci hanno chiesto il perché di questa decisione, ti piange il cuore, non è semplice, ma sono cose che devi fare, così gli abbiamo spiegato tutto. Ho chiesto consigli su come fare. Anche se ci si separa si rimane una famiglia per me”.

Oggi Fedez e Chiara Ferragni non hanno più contatti, se non quelli necessari per organizzare la gestione dei loro frutti d’amore. Qualche settimana fa, l’influencer, per essere chiara, ha detto a una sua fan che sperava in un ritorno di fiamma con l’ex marito che una simile dinamica non capiterà “mai e poi mai”.