Fedez e Ferragni, appello su Instagram: in aeroporto si presenta un follower

Gossip, Fedez e Ferragni appello in aeroporto

Se sei un Ferragnez tutto è più facile. Economicamente puoi permetterti qualsiasi cosa, ma può accadere che ciò che ti serve non sia disponibile in quel momento e in quel luogo. A quel punto puoi fare un appello tramite le storie su Instagram per rimanere poi sorpreso della generosità dei tuoi followers. E’ quello che è appena successo a Chiara Ferragni e a Fedez, in vacanza verso la Polinesia. Il piccolo Leone, che ha da poco compiuto un anno, è rimasto a casa e Chiara e Federico hanno deciso di passare qualche giorno insieme in un posto da sogno. Ma Fedez ha perso la sua GoPro, una videocamera indossabile resistente all’acqua, necessaria per catturare le immagini stupende di quei mari.

Una sorpresa per i Ferragnez

“Ho appena perso la mia GoPro, qualcuno in Polinesia ha una GoPro?“, cosi Fedez, direttamente dall’aeroporto di Los Angeles, lancia un appello. Il cantante, su consiglio dei fan, cerca in tutti i negozi presenti nell’aeroporto, ma ogni tentativo fallisce. La sorpresa arriva quando atterra a Tahiti, l’isola più grande della Polinesia. Davanti ai Ferragnez si presenta Daniele Siciliano, un bellissimo modello e imprenditore milanese. Daniele ha con sé una GoPro per loro. Fedez è incredulo, lo ringrazia e poi precisa: “Faccio una precisazione altrimenti sembro uno che va in giro a rubare le GoPro degli altri. Me l’ha prestata, viene nella nostra stessa isola tra 3 giorni e gliela restituisco“.

Le vacanze dei vip

Fedez è quasi contento di aver perso la sua GoPro perché questo gli ha regalato una nuova conoscenza e la dimostrazione di affetto dei suoi fan. La vacanza ha inizio, ma il tempo non promette bene.