Fedez e Ferragni ai ferri corti? “Il rapporto si starebbe compromettendo”

Il magazine Oggi, nella rubrica firmata da Alberto Dandolo, giornalista esperto di retroscena milanesi, ha alimentato nuovamente le voci che vorrebbero Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, e sua moglie Chiara Ferragni in crisi. Sono settimane che sui due influencer si mormora parecchio. Di recente c’è anche stato il giallo relativo alla fede sparita dal dito del rapper. Giallo che è poi stato risolto dallo stesso cantante e dalla consorte che su Instagram, dove spopolano, si sono mostrati uniti e affiatati. Eppure in quei di Milano, dove ha sede il nido d’amore della coppia, i sussurri su una presunta crisi non smettono di circolare…

“Si vocifera di una pesante maretta che starebbe compromettendo il loro rapporto”. Così Dandolo su Oggi che aggiunge: “Si sta anche facendo riferimento a un nome noto che ne sarebbe la causa. Solo invidia che gioca brutti scherzi o c’è dell’altro?”. Al momento sia Chiara sia Federico non hanno commentato la notizia. Quel che è certo è che il chiacchiericcio sul loro conto continua a rinfocolarsi. Tutte voci inventate oppure c’è qualcosa di vero?

Fedez e la Ferragni si sono promessi amore eterno il 1° settembre 2018 ed hanno due figli, Leone e Vittoria. Da tutti considerati la coppia modello 4.0, sono pressoché esposti perennemente sui social network in cui mostrano infiniti dettagli della loro quotidianità. Naturalmente su Instagram è tutto mieloso e fatato. La vita reale è però diversa, e come in ogni famiglia non mancano liti e dissapori.

Chiara Ferragni e Fedez, l’amore non è bello se non è litigarello…

A proposito di dissapori, fece molto scalpore lo scontro della coppia documentato da Chi Magazine in alto mare: i paparazzi del settimanale diretti da Alfonso Signorini, l’estate scorsa, sorpresero Chiara Ferragni in lacrime, a bordo di uno yatch, dopo aver litigato pesantemente con il marito.

Dopo qualche giorno il cantante e l’influencer fecero una diretta social, spiegando che era vero che c’era stato un forte scontro, sottolineando appunto che la loro famiglia era come tutte le altre. E che quindi pure la loro non è esente da battibecchi e frizioni. Resta ora da capire se la maretta descritta da Dandolo su Oggi sia vera o presunta e, laddove esista, con quale intensità si sarebbe manifestata. C’è davvero il rischio di un rapporto compromesso?