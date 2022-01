Fedez e Chiara Ferragni: il rapper non indossa la fede nuziale, caos in rete

Perché Fedez non indossa la fede nuziale al dito? E perché negli ultimi giorni ha fatto mancare i propri like ai post Instagram della moglie Chiara Ferragni? Questi due indizi, che di per sé potrebbero voler dire poco o nulla, sono comunque bastati per mandare in tilt i fan del rapper milanese e dell’influencer cremonese che hanno fatto schizzare in tendenza su Twitter l’hashatag Ferragnez. Insomma, qualcuno ha cominciato a sussurrare di una presunta crisi di coppia. Ma cosa c’è di vero? E perché il cantante si è sfilato la fede?

Di vero pare che ci sia poco visto che in questi giorni – e pure nelle ultime ore – Fedez e Chiara erano nella loro casa milanese, insieme. Il che non fa pensare ad una burrasca sentimentale. E la fede nuziale? In effetti dalle ultime Stories Instagram del rapper si nota che al suo dito l’anello non c’è. Il fatto ha generato un giallo in rete tra i milioni di fan dei Ferragnez anche se la soluzione dell’enigma potrebbe essere piuttosto semplice. Per qualche motivo che esula dai problemi di coppia, come capita a milioni di persone sposate, l’artista ha deposto temporaneamente l’anello.

Sulla vicenda, chiacchieratissima tra i fan, al momento né Chiara Ferragni né il marito hanno voluto dare spiegazioni. Nel frattempo su Twitter si è scatenato il finimondo, con migliaia di utenti che hanno azzardato varie ipotesi, alcune anche surreali. Da un lato c’è chi sostiene che non bisogna minimamente preoccuparsi per il futuro della coppia e che tutto il caso sia stato montato in modo esagerato. Dall’altro c’è chi crede invece che i suddetti indizi non vadano sottovalutati.

Fedez e Chiara Ferragni, pochi mesi fa il furibondo litigio in barca

Non è la prima volta che negli ultimi mesi i Ferragnez finiscono al centro del gossip per questioni relative al loro rapporto. A fine estate Alfonso Signorini ha pubblicato su Chi Magazine delle paparazzate che hanno immortalato Fedez e l’influencer protagonisti di una furibonda litigata in alto mare, a bordo di un’imbarcazione di lusso.

In quel frangente Chiara scoppiò persino in lacrime. A distanza di qualche settimana la coppia fece una diretta su Instagram spiegando di aver avuto da dire in maniera accesa come capita in qualsiasi matrimonio, ma che il legame sentimentale non era assolutamente in bilico.