Fedez e Ferragni: “Barca? Perché abbiamo litigato e cos’è successo dopo”

Cosa è accaduto davvero sullo yatch di Diego Della Valle a inizio settembre tra Chiara Ferragni e Fedez? Pochi giorni fa il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha pubblicato degli scatti inequivocabili che sono divenuti virali in un batter di ciglia. Scatti in cui si vedevano l’influencer cremonese dei record e il marito furiosi, impegnati in un litigio acceso in alto mare. Dalle foto si è pure notato che Chiara, alla fine, quando Federico Lucia si è allontanato dalla postazione dell’alterco, è scoppiata in lacrime, evidentemente scossa da quanto successo. Ebbene, su quell’episodio, nelle scorse ore, sono stati i diretti interessati a far luce, attraverso una diretta Instagram.

“Lui esplode come un ciclone, lei piange. Il rapper mostra qualcosa sul cellulare, fa delle telefonate mentre lei cerca di intervenire come se volesse dare la sua versione dei fatti”. Questo è uno dei passaggi, con tanto di fotografie a corredo, che si lesse su Chi Magazine a proposito del movimentato litigio dei The Ferragnez. Qualcuno arrivò persino a sostenere che gli affiatatissimi Federico e Chiara fossero sul punto di dirsi addio e che nella relazione ci fossero dei grossi problemi da risolvere. In realtà le cose stanno in modo assai diverso e, almeno stando a quanto dichiarato sia dall’influencer sia dal musicista, non c’è alcuna crisi profonda a mettere a repentaglio il rapporto.

La coppia, lungo la serata di giovedì 24 settembre, ha tenuto una lunga diretta su Instagram per lanciare il nuovo singolo del rapper milanese, intitolato “Meglio del cinema”. Un’occasione anche per chiarire l’episodio dello yatch. “Ok, è vero, abbiamo litigato di brutto. Però abbiamo chiarito prima di partire, prima di tornare a casa, qui a Milano”, ha spiegato Fedez che ha aggiunto: “Ovviamente la litigata più grossa c’è stata proprio mentre ci hanno fotografati. Parlo della foto che è diventata un super meme virale. Comunque i motivi sono cavolate”.

Dopo le parole del cantante, è intervenuta Chiara Ferragni raccontando qualche dettaglio in più sulla vicenda: “Diciamo che il motivo sono state cose familiari, cause familiari”. Pronta la chiosa del marito che ha voluto addolcire ulteriormente la narrazione, per evitare ulteriori chiacchiericci. “Wow ti sei sbilanciata tantissimo. La lite quindi c’è stata, ma easy, cose risolvibili. Alla fine poi abbiamo chiarito infatti”, ha sottolineato Fedez.

Inoltre l’artista milanese ha raccontato che in quei giorni era alle prese con l’organizzazione della sorpresa per il loro anniversario di matrimonio: “In realtà, non avrei dovuto cantare. Avevo chiamato questo pianista fantastico che fa questi spettacoli in giro per il mondo su questa pedana galleggiante. Dovevamo stare lì, io e lei, ad ascoltare le sue composizioni. All’ultimo mi sono detto che sarebbe stato bello cantarle il nuovo pezzo”.

Insomma, il mistero sulla ‘lite dello yatch’ relativo ai The Ferragnez è risolto: un semplice alterco tra coniugi, come capitata in tutte le famiglie, dove i toni si sono un poco alzati ed è scappata una lacrimuccia. Nulla di più, nulla di meno.