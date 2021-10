Fedez e Chiara Ferragni, incubo figlia ricoverata finito: parla la coppia

La figlia di Fedez e Chiara Ferragni torna a casa, dopo essere stata ricoverata in ospedale nei giorni scorsi. L’incubo per la nota coppia è ormai finito. Le condizioni di salute della piccola Vittoria hanno fatto preoccupare parecchio i Ferragnez. Il ricovero è avvenuto quando la bambina è stata colpita dal virus respiratorio sinciziale (RSV). In questo periodo, sta colpendo tantissimi bimbi in Italia. E proprio Fedez ha deciso nei giorni scorsi di lanciare l’allarme sui social network e di consigliare a tutti i genitori di non sottovalutare.

“Finalmente siamo a casa e non potremmo essere più felici”, scrive Chiara Ferragni condividendo la foto di famiglia che li ritrae tutti sorridenti. Il peggio è passato e ora Vittoria può tornare a casa e riabbracciare anche il suo fratellino Leone. Sulle Stories di Instagram, nelle scorse ore, l’imprenditrice digitale ha fatto sapere ai suoi followers che erano pronte a lasciare l’ospedale. Fedez, al loro fianco, ci ha tenuto intanto a ringraziare “di cuore” infermiere e medici dell’Ospedale Buzzi, dove è stata appunto ricoverata la figlia Vittoria.

In questi giorni, i Ferragnez hanno ricevuto tutto l’affetto da parte del pubblico che li segue. In molti si sono preoccupati per le condizioni della bambina e spesso Chiara ha condiviso aggiornamenti sulla sua salute. Lei stessa ci ha tenuto a dire grazie a tutti coloro che hanno condiviso per loro “bellissimi messaggi”. Il virus RSV sta causando non pochi problemi nel nostro Paese. Come è accaduto alla figlia di Fedez e Chiara, diversi bambini hanno accusato problemi respiratori.

Il virus si presenterebbe simile a un raffreddore e si manifesta con febbre, difficoltà a respirare e perdita di appetito. I più colpiti sono, appunto, i bambini fino a due anni di età e ha una durata tra i 2 e gli 8 giorni. Per qualche settimana, i sintomi possono persistere. Proprio nei giorni scorsi ci ha tenuto a dire la sua su quanto sta accadendo Rosa Perrotta.

L’ex tronista di Uomini e Donne si è trovata in una situazione simile a quella dei Ferragnez e ha ammesso di aver visto spiacevoli situazioni in ospedale, a causa di questo virus. E siccome tra poco nascerà il suo secondogenito, non ha intenzione di mettere ulteriormente in pericolo la sua famiglia e così non farà tornare il figlio Ethan all’asilo nido.