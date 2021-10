Fedez e Chiara Ferragni in crisi: svelato il motivo, gossip bomba

By

Fedez e Chiara Ferragni sarebbero in crisi. A spifferarlo Ivan Rota su Dagospia. Pare che i due stiano vivendo dei momenti difficili a causa della gelosia di entrambi. Una gelosia reciproca dovuta all’eccessiva esposizione mediatica dei Ferragnez. Forse un like di troppo che avrebbe scatenato più di un litigio tra il rapper e l’imprenditrice digitale. Al momento i diretti interessati non hanno confermato ma neppure smentito i rumors.

In questi giorni Chiara Ferragni e Fedez sono alle prese con i problemi di salute della figlia Vittoria. La bambina, nata a marzo 2021, ha contratto un virus che l’ha costretta al ricovero in ospedale per ulteriori accertamenti medici. Da qualche giorno la bambina sta meglio anche se resta sotto osservazione, con grande apprensione da parte dei genitori e di tutti i fan della famiglia Ferragnez.

Per dedicarsi alla bambina Chiara Ferragni ha cancellato numerosi appuntamenti di lavoro ma anche famigliari. Di recente, ad esempio, non si è presentata alla presentazione dell’ultimo libro della madre, la scrittrice Marina Di Guardo. In un post su Instagram la moglie di Fedez ha pubblicato una vecchia foto con i figli e rimarcato che la salute è il lusso più grande.

La Ferry, come la chiama affettuosamente il marito cantante, ha poi ringraziato tutti i fan per il supporto ricevuto in questi giorni. In tanti, tantissimi, si sono preoccupati delle condizioni di salute di Vittoria Lucia Ferragni e mamma Chiara ha assicurato che la sua secondogenita migliora giorno dopo giorno.

The Ferragnez: la storia tra matrimonio e figli

Fedez e Chiara Ferragni hanno ufficializzato la relazione nell’ottobre del 2016. Le nozze si sono celebrate il 1º settembre 2018 a Noto, in Sicilia. La coppia ha due figli: Leone, nato il 19 marzo 2018, e Vittoria, nata il 23 marzo 2021.

Prima di incontrare l’imprenditrice digitale e mettere su famiglia, Federico Lucia – questo il vero nome dell’ex giurato di X Factor – ha vissuto una lunga relazione con l’influencer e conduttrice Giulia Valentina.

La Ferragni, invece, ha amato prima il manager Riccardo Pozzoli, con il quale ha aperto il blog di moda The Blonde Salad, e poi il fotografo americano Andrew Arthur.