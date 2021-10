Chiara Ferragni in pena per la figlia ricoverata: “Esperienza spaventosa”

Giorni di apprensione e timori per Chiara Ferragni e Fedez che sono stati costretti a far ricoverare la loro seconda figlia, Vittoria Lucia, colpita da un virus del raffreddore trasmessole dal fratellino Leone. Inizialmente i The Ferragnez si sono rivolti ai medici senza però trovarsi nella situazione di dover portare il loro frutto d’amore in ospedale. La situazione però, seppur monitorata, è peggiorata nei giorni scorsi. Così Vittoria è stata portata al pronto soccorso e attualmente è ricoverata.

Lungo la mattinata di martedì 26 ottobre l’influencer cremonese è tornata ad informare i suoi followers dello stato di salute della piccina. Su Instagram ha pubblicato uno scatto in cui ha mostrato tutta la ‘family’ al completo, in un momento di serenità, commentando la fotografia con le seguenti parole, prontamente ri-postate dal Fedez:

“Una vecchia foto perché onestamente non vedo l’ora che siano tutti a casa e che la famiglia sia riunita. Vittoria sta migliorando ogni giorno e siamo molto grati per tutta l’energia positiva che ci state trasmettendo. Vedere il proprio bambino ammalato è davvero l’esperienza più spaventosa che si possa avere. E la salute è davvero il lusso più grande, non dimenticarlo mai”.

Poche ore prima, durante la serata di lunedì 25 ottobre, Chiara ha scritto un simile messaggio tra le sue Stories Instagram. Un gesto per ringraziare tutti coloro che le stanno dando sostegno e per ribadire che sua figlia, pian piano, sta migliorando: “Passo dopo passo, Vittoria migliora e speriamo continui così anche nei prossimi giorni”.

Chiara Ferragni e Fedez tra rassicurazioni e apprensioni per il ricovero della figlia Vittoria

Da un lato quindi Chiara e Fedez continuano a rassicurare sulle condizioni di salute della bimba, dall’altro restano in apprensione perché vista la tenera età di Vittoria è bene rimanere sull’altolà e non abbassare la guardia.

La coppia ha cercato anche di tenere a bada allarmismi fuori luogo da parte dei fan, spiegando che il virus che ha colpito la piccola è piuttosto comune e non dovrebbe portare a conseguenze gravi. Tuttavia, come le hanno spiegato i medici, per i bimbi nati da poco è opportuno un monitoraggio costante della situazione, utile a prevenire qualsivoglia complicazione.

Al momento, come sopra accennato, Vittoria resta ricoverata e sotto osservazione.

The Ferragnez, matrimonio e figli

Il rapper e l’influencer hanno ufficializzato la relazione nell’ottobre del 2016. Le nozze si sono celebrate il 1º settembre 2018 a Noto, in Sicilia. La coppia ha due figli: Leone, nato il 19 marzo 2018, e Vittoria, nata il 23 marzo 2021.