Fedez e Chiara emozionati: le commoventi dediche prima delle nozze

Fedez e Chiara Ferragni emozionati a una settimana dal matrimonio: le commoventi dediche dei futuri sposi

Manca una settimana e Fedez e Chiara Ferragni diventeranno marito e moglie. Il noto rapper italiano e la fashion blogger più famosa al mondo sono pronti a legarsi ufficialmente. Dopo la nascita del piccolo Leone, i due celebreranno un altro evento molto importante della loro vita. Ed ecco che, a una settimana dal loro matrimonio, entrambi hanno scelto di dedicare al loro amore un bellissimo tramonto. Ovviamente non hanno potuto non condividere questo emozionante momento con i loro fan. Sia Fedez che Chiara hanno scelto di scrivere qualche parola, proprio in vista delle loro nozze. In particolare, a commuovere tutti ci pensa il rapper, il quale scrive un importante messaggio alla Ferragni. Mentre la fashion blogger rivela che questa giornata la ricorderà per sempre, Fedez promette alla sua amata e a suo figlio che sarà molto più presente, rispetto al passato. Il rapper dichiara di aver donato parte del suo tempo a persone che non lo meritavano e ora sa che è giusto stare accanto a persone che realmente hanno bisogno di lui. Manca una settimana e Fedez ammette di essere ansioso, ma anche felice.

Fedez e Chiara Ferragni, un tramonto magico prima delle nozze

“Il mio ultimo tramonto a Ibiza con te, sul nostro tetto a una settimana dal nostro matrimonio. Ricorderò questo giorno per sempre. Ti amo.” Questa è la dedica scritta da Chiara qualche minuto fa per il suo Fedez, facendo capire ai suoi fan di essere molto emozionata per il matrimonio, ormai così vicino. “Negli ultimi mesi sono successe tante, troppe cose. Non sono mancati i momenti belli come quelli difficili, alcuni eventi mi hanno segnato e insegnato allo stesso tempo”. Così, invece, Fedez inizia la sua dedica per Chiara, parlando un po’ in generale dei grandi cambiamenti che ci sono stati nella sua vita. “Mi rimprovero tante cose e me ne prometto tante altre. Sono stato distante, mi sento di aver dedicato troppo tempo a chi forse non lo meritava per toglierlo alle persone che avevano realmente bisogno di me (e io di loro). Non ricapiterà.” Non sappiamo a chi Fedez abbia donato troppo tempo, togliendolo a coloro che forse per lui meritavano di più, ma il rapper è convinto che questo non succederà più.

Fedez ansioso ma felice prima del matrimonio con Chiara Ferragni

“Manca una settimana, sono in ansia ma felice. La vita è difficile ma il panorama è bellissimo.” Conclude così il suo messaggio Fedez, condividendo la foto in cui si scambia un bacio con Chiara di fronte a questo magico tramonto. Il matrimonio è vicino e i fan non vedono l’ora di scoprirne ogni dettaglio. Sicuramente verrà considerato come uno degli eventi più importanti dell’anno nel mondo dello spettacolo, visto il successo che riscuotono ogni giorno Fedez e Chiara.