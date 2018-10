Fedez e Chiara, fan indignati per la festa nel supermercato: il rapper in lacrime

Fedez e Chiara Ferragni, festa di compleanno in un supermercato: i fan indignati, il rapper chiede scusa

AGGIORNAMENTO: anche Chiara decide di chiedere scusa a tutti i suoi fan per quanto accaduto. La fashion blogger ammette che il suo scopo non era quello che tutti hanno pensato, bensì far felice suo marito. Quando era piccola sognava di poter festeggiare il suo compleanno in questo modo e, pertanto, ha scelto di organizzarlo per Fedez. Non solo, la Ferragni rivela inoltre che “la location e tutto il cibo mangiato o toccato sarebbe stato pagato e se avanzava portato a casa da noi. Avevamo anche previsto di fare una grossa spesa il giorno dopo da donare in beneficienza”. Chiara si dispiaciuta per il risultato ottenuto. “Siamo anche persone di valore. Mi spiace e mi scuso se in questo contesto alcuni di voi abbiano visto un messaggio diverso”.

Il pubblico è indignato per la festa di compleanno organizzata da Chiara Ferragni in un supermercato per Fedez. Qualche giorno fa, il rapper italiano ha compiuto gli anni e, nella serata di ieri, la fashion blogger ha organizzato per lui una festa molto particolare. I fan, però, non hanno apprezzato la scelta della Ferragni e di Fedez di trascorrere una serata all’interno di un supermercato. In particolare, sui social il pubblico si è detto indignato in quanto la coppia avrebbe sperperato del cibo, con la fame che c’è del mondo. Durante la festa, Fedez e Chiara hanno assicurato ai fan che la spesa verrà donata ai più bisognosi. Ma questa spiegazione non è bastata per placare gli animi. Infatti, i fan hanno continuato a giudicare negativamente questa festa di compleanno. Ad un certo punto, il rapper si è visto costretto a concludere la serata mandando via tutti gli invitati, liberando così il locale. Fedez è molto dispiaciuto per i commenti che si è ritrovato a leggere sui social.

Chiara Ferragni organizza una festa di compleanno per Fedez in un supermercato e scoppia la polemica

Una festa di compleanno molto originale, che sicuramente non ha sorpreso molto i fan che da sempre seguono la coppia. Infatti, Fedez e Chiara sono stati spesso protagonisti di eventi molto particolari. Ora, però, il rapper in lacrime ha chiesto scusa a tutti coloro che si sono sentiti toccati. Non solo, il giudice di X Factor ci ha tenuto anche a precisare che nessun alimento è stato sperperato. Nonostante ciò, nella giornata di oggi sono continuate le polemiche al riguardo. Non appena Fedez è rientrato a casa si è mostrato in lacrime su Instagram, in quanto ritiene di essere stato dipinto per una persona che non è. Le parole negative hanno toccato parecchio il rapper, che non voleva assolutamente far passare un messaggio sbagliato.

Fedez in lacrime dopo la festa di compleanno all’interno del supermercato

Fedez ha assicurato ai fan che si farà perdonare dopo questa festa di compleanno così particolare. Alla gente più bisognosa verrà garantita una spesa proprio fatta all’interno di questo supermercato. Ma il pubblico continua a dichiararsi indignato, in quanto quando si tratta di alimenti non bisognerebbe giocare. In lacrime, il rapper si è detto dispiaciuto. Insieme a Chiara non avrebbero voluto far passare un messaggio così sbagliato.