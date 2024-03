Fedez e Barbara d’Urso: pace fatta, l’incontro inaspettato

In treno da Milano verso Roma c’è stato un incontro inaspettato che ha segnato la pace tra due “nemici” storici, si tratta di Fedez e Barbara d’Urso. I due non sono mai andati d’accordo, ci sono sempre state discussioni, ma ora sembra che si siano riconciliati.

In viaggio verso Belve, per registrare le nuove puntate, il cantante e la presentatrice hanno spiazzato i fan. Fedez ha pubblicato un video della sua canzone Non c’è due senza trash, del 2015, in cui imita la d’Urso. A vedere la clip dal pc c’era proprio lei che ci ha scherzato su. Poi hanno pubblicato un selfie.

Questa reunion è stata inaspettata, soprattutto perché tutti sanno che ormai da anni tra di due non corre buon sangue e non sono mai mancate le frecciatine reciproche. Il passo in avanti è stato fatto da Fedez quando c’è stato lo scontro con Myrta Merlino. In quella situazione ha ammesso pubblicamente di rimpiangere Barbara. Sarà stato questo a far riconciliare il neo separato e la conduttrice esiliata.

Belve: anticipazioni e nuovi ospiti

La presenza di Barbara d’Urso in trasmissione dalla Fagnani per ora non è stata confermata, seppur il viaggio in treno con Fedez fa venire il sospetto che ci sarà. Ormai invece è certa l’intervista a Fedez.

Il 9 aprile il rapper verrà intervistato, per la prima volta dopo il Pandoro gate. Nonostante inizialmente sia stata diffusa la voce che Chiara Ferragni lo avesse diffidato dal parlare della loro separazione, è stata la Fagnani stessa a smentire. Infatti è stato già annunciato che verranno toccati tutti temi. C’è molta attesa.

Tra gli altri ospiti, nella stessa puntata, ci saranno anche Alessandro Borghi, Francesca Cipriani e Raiz. Nel primo episodio invece, che andrà in onda martedì 2 aprile, ad essere intervistati saranno: Paola Turci, Loredana Bertè, Matteo Salvini e Carla Bruni.

Questa stagione durerà per tutti martedì di aprile e per ora sono stati annunciati con sicurezza solo questi ospiti, anche se aumentano i rumors sulla presenza di Pierluigi Diaco e Barbara d’Urso che sarebbe un colpaccio.