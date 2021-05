Fedez, ‘d’Urso uccisa’. Barbara replica: “Ha sbagliato contro di me”

Continua a far discutere il caso Fedez. Le citazioni contenuti nei testi dei suoi brani, alcune mal interpretate dai suoi detrattori, sono state utilizzate come effetto boomerang per tentare di indebolire il senso del suo monologo fatto durante il Concertone del Primo Maggio in cui si è schierato a favore del ddl Zan. In molti hanno accusato il marito di Chiara Ferragni di sostenere il tema dei diritti civili per convenienza o per visibilità; in passato avrebbe scritto testi omofobi. Il cantante ha rotto il silenzio e ha confessato che da giovane anche lui ha detto cose omofobe, ma ha cercato di migliorarsi nel corso del tempo.

Ha confessato di aver peccato perchè nel quartiere in cui è cresciuto non c’è mai stata educazione in tal senso. Negli album di Fedez non solo brani omofobi, ma anche versi che incitano alla violenza. Cambiare idea è lecito, ma musiche, parole e testi sono ancora in rete a disposizione di tutti. Non basta in questo senso cambiare idea, occorrere ritirare completamente il tutto e far cadere tutto nell’oblio. Solo in questo modo il cambiamento sarà davvero attuato. Nel singolo Blasfemia, viene citata anche Barbara d’Urso con queste parole:

“Ti do mezza busta se mi fai un mezzo busto, te la do tutta se ammazzi Barbara d‘Urso perché io non posso ancora concedermi questo lusso”

Giovanni Ciacci a Pomeriggio 5 ha sostenuto che l’artista dovrebbe chiedere scusa alla conduttrice perchè altrimenti è un controsenso. Cecchi Paone ha dato tutta la sua solidarietà a Carmelita sostenendo che le frasi sugli omofobi sono una cosa, mentre l’invito a commettere atti violenti e omicidi un’altra.

Barbara d’Urso replica a Fedez per la canzone in cui viene citata: “Non porto rancore”

Durante il talk su Fedez, Barbara d’Urso ha detto la sua sostenendo di trovare meraviglioso che abbia riconosciuto di essere stato un omofobo in passato perchè solo gli stupidi non cambiano idea. Sul brano in cui viene citata, invece, ha affermato che ne era già a conoscenza e nonostante questo ha sempre fatto applauso in diretta per il suo impegno per qualsiasi cosa abbia fatto di positivo insieme alla moglie: