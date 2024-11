Fedez dissa Muschio Selvaggio nel podcast: il dettaglio palese

Se n’è già parlato nelle scorse settimane, ma l’ultimo aggiornamento è recentissimo. Dopo avere detto ufficialmente addio al noto podcast Muschio Selvaggio (e all’ex amico Luis Sal), Fedez ha appena pubblicato sui suoi social la promo del suo nuovo progetto radiofonico, Pulp Podcast. Accanto a lui Mr.Marra, volto che il mondo social apprezzava già da tempo come youtuber, streamer e podcaster appassionato anche di musica. Questo nuovo progetto li vede insieme e sebbene le malelingue stiano già immaginando un litigio tra i due, il podcast è prontissimo a partire.

La prima puntata arriverà lunedì 25 novembre alle ore 14:00 su YouTube e il lancio è stato pubblicato proprio oggi, con tanto di video promozionale super dettagliato. Una durata molto breve, ma una trama così studiata che è impossibile non soffermarsi a osservarla e a coglierne ogni piccola sfumatura. È quello che ha fatto il pubblico seguace di Fedez e Mr. Marra e che prontamente ha commentato il contenuto con battute talvolta esilaranti. Che cosa si vede in questo video? Lo zampino di Fedez sicuramente, con tanto di frecciatine tipiche del suo stile: ora il dissing non è più solo tra i rapper.

Esce il video-annuncio di Pulp Podcast: c’è anche Muschio Selvaggio…appassito

Avrebbe mai potuto Fedez non lanciare una frecciata nei confronti del suo vecchio podcast e nei confronti del suo ex amico? Impossibile. Guardando attentamente il video che lancia l’uscita del podcast, ci si rende immediatamente conto di quanti dettagli interessanti ci siano. Dal volto di Marco Travaglio incorniciato con tanto di citazione in sottofondo, passando per Silvio, il suo nuovo amico a 4 zampe, e finendo in grande genialità con un barattolo di muschio appassito. È proprio qui che l’occhio cade e commenta: l’addetto alle pulizie della stanza trova un contenitore di vetro contenente muschio (ma prima di sentire la voce l’interpretazione potrebbe essere doppia), lo annusa, sente cattivo odore ed è mentre lo butta nel cestino che si sente “Muschio Selvaggio”. Un chiaro riferimento al podcast portato avanti insieme a Luis Sal, lo stesso che li ha portati al litigio e alla chiusura del progetto.

Quello di lanciare il muschio “andato a male” nel bidone dell’immondizia è un chiaro segnale che Fedez, ora, si è davvero lasciato il passato alle spalle ed è prontissimo a vivere questa nuova esperienza radiofonica con Mr. Marra. È vero, qualcuno non crede alla longevità del progetto e sono in tanti a pensare che alla fine il rapper litigherà anche con lui, ma è proprio Marra a replicare: “Gliel’ho detto, sono tipo il boss finale“, ha scritto sotto un commento di Instagram.

Non sappiamo che piega prenderà il nuovo podcast di Fedez e Mr. Marra, ma le opinioni a riguardo sono già piuttosto contrastanti. Intanto la promo è stata fatta, la sigla c’è, il dissing “geniale” anche: pare proprio che Federico abbia voltato pagina e sia pronto a ripartire più carico di prima. Lo seguirete?