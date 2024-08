Fedez di nuovo con Giulia Ottorini. Lei sexy su TikTok e lui la copre

Mentre l’ormai ex moglie Chiara Ferragni sembra aver cominciato una nuova relazione Fedez continua la sua folle estate. In una recentissima storia Instagram si vede la nota modella Giulia Ottorini ballare al ritmo dell’ultima canzone d Fedez “Rosalia”. Ma non solo quando la modella è in procinto di girarsi e mostrare le sue forme Fedez si palesa davanti la videocamera. Lo sguardo fisso con in braccio l’amato cane Silvio aiuta a censurare il video provocatorio della Ottorini. Chiaramente si tratta di un video concordato con lo scopo anche di pubblicizzare il pezzo di Fedez.

Le immagini, però, confermano le insistenti voci di un avvicinamento tra i due. Infatti Fedez e la Ottorini stanno trascorrendo qualche giorno insieme. Che poi tra i due ci sia solo un flirt la cosa è altamente probabile. Fedez sta vivendo una “seconda giovinezza”. Dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni possiamo dire non abbia certo perso tempo. L’elenco delle “conquiste estive” del rapper inizia ad essere veramente lungo. Queste ragazze, poi, colgono l’occasione di farsi notare. Fedez con un suo video fa circa 1 milione di visualizzazioni. Significa che, se sei in cerca di notorietà, comparire in un video di Federico, ti agevola tantissimo.

Giulia Ottorini e Fedez: il video ironico cela l’ennesimo flirt

Giulia Ottorini è già molto conosciuta ma la vicinanza con Fedez può essere utile sia per hype che per fare le giuste conoscenze. Lui si sta costruendo una cricca di amici (o presunti tali) che lo seguono ovunque. Ci sono personaggi improbabili, noti per i loro podcast al limite del ridicolo, e colleghi di lavoro occasionali. Le ragazze appartengono ad un giro decisamente ambiguo. Tempo fa era persino uscita la notizia che venissero “reclutate” per creare del “movimento interessante” alle feste organizzate da Federico. Infine anche l’apertura di un canale OnlyFans da parte di Fedez avrà sicuramente aiutato ad entrare in quel giro. (vedi anche Fedez sbarca su OnlyFans: video per adulti? L’annuncio esilarante).

Insomma tra sponsorizzazioni dei propri brani, location lussuose, flirt continui e giri vari al pronto soccorso sembra proprio che Fedez non trovi pace. L’unica costante resta sempre la sua permalosità. Al punto che di recente si è messo persino a rispondere personalmente ai commenti degli haters. Gli sfottò erano legati al nome del suo nuovo cane, Silvio, che sembra essere lo stesso nome del nuovo compagno della Ferragni. Conosciamo Fedez e, se la cosa è puramente casuale, non deve essere stato piacevole per lui.