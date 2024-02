Fedez denuncia Rosica per delle insinuazioni? Arriva il chiarimento

Alessandro Rosica, conosciuto sui social come l’Investigatore social, ha messo una story su Instagram dove ha smentito una notizia riportata da Repubblica che lo riguarda insieme a Fedez.

Secondo la testata, il rapper avrebbe denunciato per diffamazione Rosica che, tempo fa, avrebbe insinuato una relazione tra lui e Luis Sal. Ma Alessandro smentisce categoricamente, chiarendo anche che si è sentito personalmente con Fedez e che già ai tempi avevano avuto una conversazione civile.

“Mi sono già confrontato con Fedez e ci siamo chiariti da persone adulte. Inoltre ha problemi molto più grossi da risolvere, invece di pensare a queste ca*ate non è andata proprio così la storia raccontata da me. E comunque denunciare una persona perché a detta sua fa intendere che tu sia bisex è una roba incredibile. Scelta che accetto, ma che non condivido“

Rosica non ci sta e se la prende con Repubblica non solo per aver fatto una cattiva informazione, ma in particolar modo per aver fatto passare una cosa come se fosse grave quando in realtà non lo è.

“Li distruggono notte e giorno e fanno finta di niente e si attaccano a certe piccolezze. Come sempre la stampa esagera e travisa. Felice di essermi chiarito nonostante sia già tutto archiviato giustamente“.

L’investigatore social ha quindi ribadito di non avere alcun problema con il rapper, né tantomeno di essere stato portato in tribunale da lui, soprattutto perché “queste sono piccolezze“.

Poi ha voluto lanciare un’ulteriore bordata a Repubblica che lo ha citato come ‘influencer’, lui non ci sta perché non si reputa tale. Poiché non gli va di “essere messo alla pari di certa gente furba e truffaldina che sponsorizzerebbe anche la droga“.

Rosica sulla crisi dei Ferragnez

Alessandro pochi giorni fa era tornato a parlare di Fedez per smentire categoricamente le voci di una presunta crisi tra lui e Chiara Ferragni.

Proprio in quelle settimane (ma ancora tutt’ora) circolava voce che la coppia fosse giunta al capolinea. Sono aumentate sempre di più le insinuazioni e le indiscrezioni. Ma ciò che ha allarmato di più i fan sono state le foto diffuse il giorno del compleanno del padre di Fedez. Perché non solo la coppia era separata (Chiara era con le sorelle e la madre), ma addirittura a festeggiare il nonno non c’erano i nipoti. A molti questo è sembrato un segnale abbastanza palese, nonostante le smentite fatte più volte dalla coppia stessa.

Ma in quella occasione Rosica ha postato una story dove ha scritto che è certo al 100% che non ci sia nessuna crisi tra il rapper e Chiara. I due sono più affiatati che mai. Magari aveva appena sentito Fedez proprio per le insinuazioni su Sal che però risalgono a qualche mese fa.