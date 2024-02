“Crisi Ferragnez? Smentisco categoricamente”: l’indiscrezione

Da ormai diverse settimane si rincorrono voci in merito ad una presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni. I due hanno provveduto a smentire in più occasioni, ma nella giornata di domenica 4 febbraio, un nuovo elemento aveva fatto discutere. In occasione del compleanno del padre di Fedez, l’imprenditrice digitale era in Liguria assieme ai figli, alla famiglia e ad alcuni amici, mentre il rapper era rimasto a Milano. Una successiva storia pubblicata dalla Ferragni, che molti avevano interpretato come una possibile frecciatina al marito, aveva fatto maggiormente storcere il naso.

Crisi Chiara Ferragni-Fedez: un’indiscrezione smentisce

Sembra però che tra Chiara Ferragni e Fedez non ci sia alcuna crisi. O almeno questo è ciò che ha riportato Alessandro Rosica, noto anche come Investigatore Social. Attraverso una storia pubblicata su Instagram, quest’ultimo ha spiegato come tra i Ferragnez non ci sarebbe stato alcun litigio né si sarebbero lasciati: “Smentisco categoricamente la crisi Ferragnez 100% Non si sono lasciati e non hanno litigato“. Stando all’indiscrezione, quindi, sembra che Fedez e Chiara Ferragni non siano poi così distanti come si vocifera ultimamente.

Come accennato in precedenza, delle voci in merito ad una presunta crisi tra Fedez e Ferragni circolano ormai da un po’. Il mese scorso, ad esempio, l’imprenditrice digitale sembrava esser stata vista mentre entrava in un palazzo a Porta Venezia, dove c’è lo studio di uno dei più importanti avvocati divorzisti d’Italia. A smentire i rumors ci aveva pensato Fedez, pubblicando sui social una foto della famiglia al completo. A rilanciare le voci di crisi era poi stato il magazine Oggi, che aveva raccontato di come le cose tra i due sembrava non andassero poi così bene ancor prima che scoppiasse il caso dei pandori Balocco.

Chiara Ferragni assente al compleanno del papà di Fedez

Si arriva quindi alla già citata assenza di Ferragni al compleanno del padre di Fedez. Come accennato, lei aveva deciso di passare un weekend in Liguria con figli, famiglia e amici, mentre Fedez era rimasto a Milano. Il rapper aveva pubblicato alcune storie relative alla festa del padre, mentre l’imprenditrice digitale ne aveva pubblicata una accompagnata dalla seguente frase: “Grazie alla vita per una famiglia e per degli amici che non ti lascerà mai“. Parole che, come spiegato prima, in molti avevano interpretato come rivolte al marito. Al momento, dunque, sui Ferragnez ci sono voci contrastanti: sono in crisi oppure il loro legame è ben saldo? L’impressione è che solo dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati potranno togliere ogni dubbio.