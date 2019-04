Fedez e la dedica al figlio Leone: ecco qual è il grande sogno del cantante

Fedez pronto per il tour: la dedica a Leone e il più grande sogno del cantante

L’amore che Fedez prova per il figlio Leone lo abbiamo sentito e conosciuto tramite le parole di Prima di ogni cosa, il brano che il cantante ha dedicato al primogenito subito dopo la sua nascita. Sui social, luogo in cui Fedez si tiene in contatto con i suoi fan ed esterna le sue emozioni e i suoi pensieri, Leone è il soggetto preferito di foto, video e dediche speciali (sia da parte del rapper che della mamma Chiara Ferragni). Fedez, difatti, prima di partire per il tour musicale che lo porterà in giro per l’Italia, ha voluto condividere su Instagram qualcosa di speciale che riguarda il figlio, confidando ai fan che lo seguono di avere un grande sogno. Quale? C’entrano i suoi concerti, la sua passione e, come anticipato, l’amore per Leone.

Fedez in tour ma con il cuore al piccolo Leone, la dedica al figlio: ecco qual è il suo più grande sogno

Una foto di lui con in braccio Leone ed una dedica speciale, così Fedez ha salutato il figlio prima di partire per il tour che lo terrà occupato e lontano da casa. “Non vedo l’ora che possa assistere ad un mio concerto, fare il sound check insieme e vedere il suo papà sul palco. Attendo trepidante”, ha confessato Fedez su Instagram. Il rapper è proprio fiero della sua famiglia e le sue parole, ancora una volta, non fanno altro che confermare i suoi forti sentimenti. Il suo desiderio più grande, dunque, è quello di trasmettere a Leone tutto il suo amore per la musica, immaginando momenti magici e unici che lui e il figlio, un giorno, vivranno insieme.

Fedez e Chiara Ferragni festeggiano il primo compleanno di Leone

Sono passate poche settimane dal primo compleanno di Leone Lucia Ferragni che, ovviamente, è stato festeggiato in grande stile. Il figlio di Fedez e Chiara Ferragni ha spento le candeline circondando da amici e parenti dei Ferragnez che, come spesso è accaduto durante gli eventi della coppia, hanno immortalato e condiviso tutto sui social (persino quando Leone ha rigurgitato sulla torta).