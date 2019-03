Fedez e Chiara sbalorditi: Leone spegne la candelina con effetto a sorpresa VIDEO

Leone Lucia Ferragni compie un anno: la super festa organizzata da Fedez e Chiara

Oggi è un giorno speciale in casa Lucia Ferragni: è il primo compleanno di Leone! Il figlio di Fedez e Chiara Ferragni ha spento oggi la sua prima candelina, o meglio avrebbe dovuto spegnerla. Per settimane mamma e papà si sono impegnati duramente per insegnare al piccolo di casa a soffiare la candelina. Usavano qualsiasi cosa per mettere su la candelina, dalle patate alla frutta. E alla fine, ci erano anche riusciti: Leone aveva imparato a soffiare la candelina, ma oggi, nel giorno del suo compleanno e quando avrebbe dovuto farlo davanti a tutti, c’è stato l’effetto a sorpresa! Cosa è successo? Ve lo spieghiamo subito.

Fedez e Chiara increduli davanti alla torta di Leone: il divertente momento della candelina

Era tutto pronto, ma sarò stata l’emozione del momento o la tensione per le tante persone presenti, ma nel momento in cui Leone avrebbe dovuto spegnere la sua prima candelina ciò che è uscito dalla sua piccola boccuccia non era un soffio! Ebbene sì, il piccolo ha avuto un piccolo rigurgito proprio mentre mamma Chiara lo ha chinato un po’ in avanti verso la candelina. La reazione dei genitori è esilarante tanto quanto il momento: Fedez, emozionatissimo, quasi non ha capito inizialmente cosa fosse successo; Chiara invece è rimasta incredula, poi è scoppiata a ridere! Nulla di tragico, anzi a dirla tutta questo piccolo inconveniente ha reso il momento ancora più unico.

Leone lascia tutti a bocca aperta: primo compleanno indimenticabile

Di sicuro il primo compleanno di Leone Lucia Ferragni diventerà un simpatico aneddoto da raccontare a lui e lui poi lo racconterà ai suoi amici quando crescerà. “Si è allenato per settimane a spegnere le candeline, oggi ha deciso di stupirci con gli effetti speciali”, ha scritto Fedez nella didascalia sotto al video della torta di Leone. Tutto è stato documentato su Instagram: la casa della coppia era addobbatissima, piena di palloncini e tutto in tema Baby shark, il tormentone del momento. Tanti auguri al piccolo Leone!