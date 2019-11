Fedez e Dark Polo Gang in crisi: il gruppo trap lascia l’etichetta Newtopia

Dark Polo Gang lascia Newtopia: aria di rottura con Fedez?

Dopo J-Ax e Fabio Rovazzi, sembra essere arrivato il momento di un’altra amicizia finita per Fedez. Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, la Dark Polo Gang avrebbe chiuso il contratto con l’etichetta musicale di Fedez, la Newtopia. Sembrerebbe trattarsi di uno scenario simile a quello apparso durante la crisi e poi rottura definitiva con Rovazzi e con J-Ax. Secondo alcune voci, Fedez e il gruppo trap avrebbero chiuso la loro collaborazione per questioni economiche. Una cosa è certa: anche la loro amicizia sembrerebbe finita, visto che a quanto pare tutto è stato messo in mano ad un giudice.

Fedez cancella anche i Dark Polo Gang dalla lista dei suoi amici

Non è una novità che Fedez si faccia scappare delle amicizie a causa di disaccordi lavorativi. Il magazine Chi ha rivelato che sarebbe in atto una vera e propria lotta legale tra il rapper milanese e il tro trap. La Dark Polo Gang apparteneva all’etichetta discografica fondata dallo stesso Fedez, la Newtopia, e stando agli ultimi fatti, i tre si sarebbero staccati dalla casa discografica per motivi economici. Non ci sono state dichiarazioni in merito da entrambe le parti, ma non sfugge il fatto che ultimamente non ci sono state grandi occasioni in cui la Dark Polo Gang si sia fatta vedere con Fedez.

Non solo cantanti e musicisti: ecco i volti noti di Newtopia

È nata come etichetta discografica, ma ultimamente ha ampliato i suoi orizzonti inserendo nel team diverse personalità famose dello spettacolo e dei social. Tra i volti conosciuti di Newtopia, non si può non notare Andrea Damante, Natalia Paragoni (l’attuale fidanzata di Andrea Zelletta) e Riccardo Dose. I nomi dei tre membri della Dark Polo Gang sono stati eliminati, prova che la collaborazione lavorativa con Newtopia è ufficialmente conclusa.