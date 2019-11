Fedez voleva fare pace con J-Ax: l’ultimo gossip sui due cantanti

L’ultimo tentativo di Fedez per fare pace con J-Ax: gossip e news

Svolta nel rapporto tra Fedez e J-Ax. Com’è noto i due – un tempo amici molto stretti – si sono allontanati da qualche tempo per cause ancora tutte da chiarire. Ma sembra che nell’ultimo periodo il marito di Chiara Ferragni abbia tentato di riavvicinarsi al collega, con il quale ha firmato tanti successi radiofonici. Un tentativo che però si è rivelato un buco nell’acqua: a quanto pare, come racconta il settimanale Chi, Alessandro Aleotti, questo il vero nome di Ax, non sembra minimamente interessato a guardare al passato. Tanto che Federico non è stato neppure invitato al compleanno di Elaina, la moglie di J-Ax. Alla cena, organizzata qualche giorno fa a Milano, erano presenti tanti volti noti della televisione e della musica, tra cui Fabio Rovazzi, anche lui ex amico e collaboratore di Fedez.

L’ultimo gossip su Fedez e J-Ax dal settimanale Chi

“Elaina, moglie del cantante J-Ax, ha festeggiato il suo compleanno con tanti amici in un noto locale milanese. Al party presenti anche i conoscenti e colleghi del marito rapper tra cui Fabio Rovazzi, Michelle Hunziker, Nicola Savino e Max Pezzali. Assente, ovviamente, l’ex socio Fedez. Nonostante un tentativo di quest’ultimo di ricucire i rapporti, oggi la pace è lontanissima tra i due“, si legge sul settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 13 novembre.

Perché Fedez e J-Ax hanno litigato e non sono più amici

Fedez e J-Ax non hanno mai parlato apertamente dei motivi della loro rottura, che è stata sia privata sia lavorativa. “Le separazioni nascono proprio perché io non riesco a vivere queste cose in maniera artefatta. Io faccio l’errore grande di mischiare l’affettività al lavoro”, si è limitato a dichiarare l’ex giudice di X Factor.