Fedez, crolla la sua società: persi 1 mln di euro di utile, i dati

Nuova batosta per Fedez. Nell’ultimo anno, la vita del rapper è totalmente cambiata. Dallo scandalo del pandoro Balocco che ha coinvolto l’ex moglie Chiara Ferragni lo scorso dicembre, è iniziato l’inesorabile crollo di quell’impero conosciuto con il nome di “Ferragnez“. Prima di tutto, la sfera personale del rapper ha preso una svolta inaspettata: dopo 7 anni insieme e due figli, lui e Chiara si sono separati. Una rottura non esattamente amichevole, dato che da mesi i due non esitano a lanciarsi frecciatine o stoccate sui social.

A far discutere è stata poi la velocità con la quale il cantante ha voltato pagina dopo una storia così importante. Da mesi, infatti, viene avvistato con diverse ragazze, dalla modella francese Garance Authiè all’ultima conquista, il volto OnlyFans Giulia Ottorini. Questo ha portato ad una perdita di credibilità non indifferente da parte del pubblico, con molti che hanno cambiato opinione su di lui. Inoltre, stando alle ultime notizie, le cose non sembrano andare benissimo neanche dal punto di vista professionale.

Fedez ha perso 1 milione di euro di utile: ecco i dati

Cos’è successo? Secondo quanto riportato dal portare Affariitaliani.it, la società dell’imprenditore, la Zedef srl, ha visto una perdita di circa un milione di euro di utile nel 2023 rispetto all’anno precedente. Difatti, negli ultimi giorni, i soci della holding si sono riuniti in un’assemblea per discutere i bilanci, con Franco Lucia, padre del rapper e detentore del 40% del capitale, alla guida. Il restante 60% della società è diviso tra la madre, Annamaria Berrinzaghi (che ne possiede il 50%) e lo stesso Fedez (che ne ha in mano il 10%).

Tuttavia, sembra che l’ex giudice di X Factor non fosse presente alla riunione. Recentemente, è stato nuovamente ricoverato per un problema di salute, per poi fuggire in vacanza con la nuova fiamma Giulia Ottorini. Ma, quali sono i bilanci esatti della holding di Fedez? Secondo quanto si legge sulla pagina, pare che nel 2023 la società abbia registrato un utile di 2,8 milione di euro, contro i 3,9 milioni di euro con i quali aveva chiuso il 2022. A quanto pare, la perdita di questo milione di euro sarebbe stata causata da un incremento dei costi, che ha determinato una significativa riduzione dei profitti dell’azienda.

Al momento, Fedez non ha rilasciato nessuna dichiarazione riguardo quest’argomento e continua a godersi l’estate tra viaggi vari e nuove uscite musicali.