Fedez, piovono critiche e la Panicucci prende le sue difese: “Quei cretini..”

Fedez, dopo l’intervista a La Confessione gli haters non lo risparmiano: Federica Panicucci prende le sue difese

Da due giorni non si parla d’altro che dell’intervista rilasciata da Fedez nel corso della puntata de La Confessione, in onda nella serata di ieri. Il rapper si è lasciato andare a delle confessioni davvero molto forti, che hanno fatto uscire fuori il suo lato umano. Parole davvero apprezzate dalla maggior parte del pubblico e anche da coloro che hanno avuto modo di ricredersi su di lui. In particolare, a Mattino 5 Federica Panicucci decide di affrontare l’argomento e si dice particolarmente dispiaciuta per il problema di salute del rapper. In studio sono tutti d’accordo con lei e le confessioni fatte dal marito di Chiara Ferragni non possono far emozionare. Scendendo nel dettaglio, il fotografo Maurizio Sorge dichiara di essersi ricreduto su Fedez dopo l’intervista in questione. A dare una bella opinione sulle dichiarazioni del rapper ci pensano anche Antonella Mosetti, Francesco Mogol e Sarah Altobello. Ma viene fatto presente che sui social qualcuno ha addirittura criticato la scelta fatta da Fedez di confessare pubblicamente quanto sta accadendo nella sua vita.

Fedez, dopo l’intervista tanti complimenti, ma anche critiche: la Panicucci contro gli haters

Sui social gli haters, anche in questo caso così delicato, non hanno risparmiato Fedez. Sebbene siano in tanti coloro che si sono emozionati di fronte all’intervista del rapper, in cui è uscito fuori tutta la sua umanità, vi sono anche quei pochi utenti che sui social l’hanno attaccato. Ed è proprio quando si parla di questi haters che la Panicucci mostra la sua ira: “Di quei cretini io oggi non ne voglio parlare. Voglio parlare di quelle persone che hanno capito quello che ha detto”. La conduttrice ci tiene a dare tutto il suo sostegno a Fedez e decide di non aprire neppure l’argomento riguardante le critiche degli haters.

Federica Panicucci a Mattino 5 dà tutto il suo sostegno a Fedez

La Panicucci prende le difese di Fedez e lo fa con fermezza. Dopo di che, prima di chiudere il discorso riguardante il rapper, la conduttrice ci tiene a dichiarare: “Un’intervista bella, toccante e sincera. Noi lo abbracciamo e gli auguriamo il meglio”. Così, Federica dà tutto il suo sostegno e appoggio a Fedez. E anche Selvaggia Lucarelli, su Instagram, dice la sua sulla questione.