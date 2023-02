Anna Oxa sempre più protagonista al Festival di Sanremo 2023. Ancora una volta al centro della polemica. Dopo la fake news sulla lite dietro le quinte con Madame ecco arrivare l’attacco frontale (e questa volta vero) di Fedez. Il rapper si è scagliato contro la collega su Instagram, durante una diretta fatta dopo aver cantato con gli Articolo 31 nella serata dedicata alle cover e ai duetti.

Stando a quanto raccontato dal marito di Chiara Ferragni, Anna Oxa non avrebbe rispettato i tempi delle prove superando gli altri per esibirsi. “È stata veramente maleducata – ha dichiarato Fedez – C’era una scaletta, lei è arrivata e ha saltato la fila. Io e gli Articolo stavamo aspettando da ore, non è stato un bel comportamento“.

Sanremo 2023: cosa è successo tra Fedez e Anna Oxa

Fedez ha spiegato piuttosto stizzito:

“C’era una scaletta e la stavamo tutti rispettando. È arrivata lei e senza dire niente ha saltato la fila. E’ stata davvero molto maleducata, a me non frega niente di chi sei, puoi essere anche David Bowie, ma devi avere rispetto per le persone che lavorano”

Nel corso della diretta è intervenuta Chiara Ferragni che ha invitato il marito a non alimentare la polemica ma Fedez ha precisato di voler solo condividere un aneddoto e dunque raccontare la verità dei fatti ai suoi seguaci. L’imprenditrice digitale sarà di nuovo sul palco dell’Ariston sabato 11 febbraio, per la finale di Sanremo 2023.

Nella serata d’esordio con i suoi abiti manifesto e il suo monologo la bionda influencer ha lasciato il segno e non è da meno Fedez. Il rapper è stato coinvolto su più fronti in questa 73esima edizione della kermesse musicale. Il suo podcast Muschio Selvaggio, condotto in coppia con Luis Sal, è stato trasmesso tutta la settimana su Rai Due.

Il cantante classe 1989 si è poi esibito sulla Costa Concordia in un freestyle in cui ha ricordato l’amico Gianluca Valli e attaccato senza mezzi termini il viceministro del Governo Giorgia Meloni Galeazzo Bignami, strappando addirittura una sua foto. Infine l’esibizione con gli Articolo 31 nella diretta di venerdì 10 febbraio.

Anna Oxa al Festival di Sanremo 2023

Anna Oxa ha fatto chiacchierare fin da subito al Festival di Sanremo 2023. In primis per non aver concesso un’intervista a Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, per La vita in diretta. Poi per non aver sfilato sul Green Carpet alla vigilia dell’evento (pare, ufficialmente, per alcuni problemi di salute). Successivamente le voci, prontamente smentite, di una discussione dietro le quinte dell’Ariston con Madame.