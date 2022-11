Fedez contattato da Elon Musk: perché ha rifiutato la sua proposta

Dichiarazione a sorpresa per Fedez nell’ultima puntata del suo celebre podcast Muschio Selvaggio: a quanto pare, un paio di anni fa, il rapper sarebbe stato contattato nientepopodimeno che da Elon Musk, o per essere più precisi dai familiari più stretti del miliardario (il fratello e la cognata) che hanno raggiunto l’artista per conto del miliardario.

Tutto è accaduto, come rivelato da Fedez, nel periodo più buio in assoluto della pandemia, nel 2020. Dopo aver parlato approfonditamente del magnate di Tesla (non esattamente in modo positivo) con Luis Sal, Martin e l’ospite Jakidale, Fedez ha raccontato:

“Sono arrivato a tanto così da avere un rapporto con Elon Musk. Durante la pandemia, sono stato contattato dalla moglie del fratello. Perché anche il fratello è ricchissimo, ma ha catene di fast food o ristoranti, sta più nel mondo della ristorazione. E loro volevano donare, cioè Elon Musk voleva donare dei respiratori durante la pandemia, delle macchine, dei macchinari, e aveva mandato in esplorazione il fratello con sua moglie per vedere quale paese era più meritevole o aveva più bisogno. E invece che contattare il Ministro degli Esteri italiano hanno contattato noi.”

Non è chiaro a quale “noi” stesse facendo riferimento Fedez nello specifico. Tuttavia è lecito pensare che stesse parlando, ovviamente, di lui e della moglie Chiara Ferragni. A questo punto, il cantante di Chiamami per nome ha spiegato esattamente cosa gli è stato chiesto di fare e perché, alla fine, ha deciso di rifiutare questo progetto:

“Mi hanno mandato dei questionari da far compilare agli ospedali. Io ci ho provato, ma ad un certo punto ho chiamato il Ministro degli Esteri e gli ho detto, zio, fai il tuo lavoro. Ovviamente i respiratori non ce li hanno mai dati, non sono mai arrivati.”

Il sogno (impossibile? Chi lo sa!) di avere Elon Musk ospite a Muschio Selvaggio c’è ancora. Jakidale, fra il serio e il faceto, ha sfruttato i microfoni del podcat per dare presto appuntamento all’uomo più ricco del mondo.

L’impegno dei Ferragnez durante la pandemia

Elon Musk, dopo tutto, non ha scelto a caso i personaggi a cui affidare il suo progetto umanitario. Fedez e Chiara Ferragni, infatti, si erano effettivamente dati da fare nei primi mesi di lockdown, lanciando una campagna di raccolta fondi per aiutare l’ospedale San Raffaele nel periodo più critico, quello in cui tutte le strutture ospedaliere andavano alla disperata ricerca di posti per la terapia intensiva. La campagna, alla fine, aveva raccolto circa 17 milioni di euro, valendo alla coppia L’Ambrogino d’Oro.

Il primo vero incontro di Fedez e Chiara Ferragni con Elon Musk

In tempi non sospetti, tra l’altro, i Ferragnez hanno incrociato Elon Musk in occasione del recente evento Met Gala a New York. Non è dato sapere, in ogni caso, se l’imprenditore abbia chiesto alla coppia dei lumi rispetto al loro rifiuto di prendere parte al suo lodevole progetto.