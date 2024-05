Fedez, confessioni su Taylor Mega: “Parla sempre di lei agli amici”

Fedez ha un debole per le bionde e questo è cosa nota. Meno noto è ciò che sussurra Dagospia il quale sostiene che il rapper, dopo essere tornato single, avrebbe messo gli occhi su un’influencer assai nota in Italia. Il nome è di quelli ‘bombastici’: Taylor Mega. La ragazza è anche nota a livello televisivo avendo preso parte al Grande Fratello e avendo fatto diverse ospitate nei salotti di Barbara d’Urso.

“Fedez in privato con i suoi amici parla sempre di Taylor Mega. Che cosa bolle in pentola?”, riferisce in un flash Dagospia. Chissà se ci sarà un contatto (o forse c’è già stato?) tra l’ex marito di Chiara Ferragni e la sportivissima influencer originaria di Udine. Intanto, nelle scorse ore, ha rotto il silenzio Ludovica Di Gresy, ragazza dipinta da molti come la nuova fiamma del cantante.

La giovane, intervistata dal quotidiano romano Il Messaggero, ha spiegato che è solo un’amica di Fedez e che lo ha sempre visto e incontrato in compagnia di altre persone. Inoltre ha assicurato che lei non era presente quando c’è stato il pestaggio a Cristiano Iovino, come invece riportato da diversi organi di stampa.

Nina Moric: le dichiarazioni su Donatella Versace e Fedez

Sempre a proposito del rapper, visto che non è abbastanza chiacchierato in questo periodo, ha detto la sua anche Nina Moric.

La modella croata, in particolare, si è soffermata sul legame profondo di amicizia che lega il musicista milanese e Donatella Versace. Naturalmente Nina, che è tutto tranne che una persona da dichiarazioni scontate, non ha esternato un pensiero qualunque. Intervenuta al podcast Gurulandia si è così espressa;

“Cosa penso di Donatella Versace? Lei è amica di Fedez. Mi appaiono sempre loro due insieme sui social e li vedo spesso sul telefono. A lei piacciono questi giovanotti un po’ effeminati. Non è che dico qualcosa, può essere. Così come può essere che io stia insieme a qualcun altro”.

Dunque per la Moric Fedez sarebbe un giovanotto effeminato? Non che ci sia nulla di male sulle persone effeminate, ci mancherebbe. Il punto è che il cantante pare tutto fuorché effeminato. Alla showgirl croata è stato poi domandato cosa pensi di Carla Bruni: “Oddio non penso niente, cioè, non la conosco per dire qualcosa”. Se sull’ex premier dame non si è sbilanciata, non avendole mai nemmeno parlato assieme, discorso totalmente differente su Naomi Campbell. Sulla collega ha fatto piovere tuoni e fulmini.

“Naomi? Ecco lei è una st***za. Sì, proprio, mamma mia, una falsa – ha scandito la Moric – . Questo è vero e posso dirlo, almeno nei miei confronti è stata così. Poi magari con altri è anche una brava persona, ma con me no, è stata tutto tranne che buona e una brava persona con me in passato”. Chissà cosa è successo tra le due top model. Magari la Moric lo spiegherà prossimamente.