Fedez con Disumano ne ha per tutti: J-Ax, Bocelli, Renzi e Meloni sotto tiro

È uscito Disumano, il nuovo album di Fedez. Dopo una lunga campagna, che ha conquistato la scena mediatica, ecco che il rapper festeggia del disco, pubblicato a distanza di due anni dal precedente Paranoia Airlines. Non mancano le collaborazioni in questo nuovo progetto musicale, che vedono protagonisti Achille Lauro, Orietta Berti, Francesca Michielin, Tedua, Dargen D’Amico, Cara Tananai, Speranza e Myss Keta. Ma nei suoi brani di Disumano, Fedez non risparmia nessuno.

Ne ha per tutti e a finire sotto il suo ‘mirino’ sono stati volti della politica, Matteo Renzi e Giorgia Meloni, e dei suoi colleghi, J-Ax e Andrea Bocelli. In questi giorni, il rapper aveva ironizzato insieme a sua moglie Chiara Ferragni sulle eventuali querele che l’album avrebbe potuto generare. Uno dei pezzi del disco si chiama Un Giorno in Pretura e vede protagonisti i personaggi politici e la Lega. In particolare, Fedez affonda Matteo Renzi.

“Io e mia mia moglie siam tutti esauriti, tutti i desideri esauditi. Come Renzi quando si è preso ottantamila petroldollari sauditi (Ahi!). […] Un ex-premier che fa complimenti sotto dettatura, a una cazzo di dittatura. Che cattura e taglia la testa ai gay perché contro natura (Rinascimento)”

E ovviamente non manca un riferimento a Giorgia Meloni. Questa volta, allo stesso tempo, Fedez cita anche Amazon:

“Quanto m’hanno rotto il c-Amazon. Voi lo arricchite sto Amazon, io mi faccio arricchire da Amazon. La Meloni che grida: ‘Allo scandalo, boicottate la mafia di Amazon, e comprate il mio libro Io sono Giorgia. Oddio ma è primo su Amazon'”

Il rapper ha dedicato anche un ‘pensiero’ a due colleghi. Nel momento in cui ricorda Giulio Regeni e Federico Aldovrandi, Fedez cita Andrea Bocelli a cui riserva un po’ di ironia.

“Bocelli è come portare lo spumante se ti invitano a cena. L’unica differenza tra lo spumante ed Andrea, è che Andrea, va ad un’assemblea, che è una messa in scena dove si grida: ‘Bill Gates è un’aliena, che ci spara il 5G in vena’”

Come si poteva immaginare c’è anche una bella frecciatina al Codacons, con cui non gode di un ottimo rapporto. Infatti, ironizza sul fatto che da parte dell’associazione ha ricevuto numerose querele. E arriva la replica. Codacons ringrazia, ironicamente, il rapper che “così ci permette di far conoscere meglio, e ad un pubblico vastissimo”.

Inaspettatamente, Fedez cita anche il suo ex socio J-Ax: “Siam davvero convinti che fossero amici/come ai tempi di J-Ax”. Fino a qualche tempo fa, i due rapper erano due amici inseparabili, non solo nella vita di tutti i giorni, ma anche sul lavoro. Dopo l’improvvisa rottura, tra loro è poi calato il gelo.

In generale, suoi 20 brani di Disumano, Fedez tratta temi legati a ciò che non funziona nella società italiana, soprattutto ciò che riguarda i ragazzi. Inoltre, all’interno dell’album c’è anche una canzone dedicata interamente alla sua seconda figlia, la piccola Vittoria.