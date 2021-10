Fedez compie 32 anni: i pazzi regali di Chiara Ferragni e Amazon

Federico Leonardo Lucia, per tutti Fedez, il 15 ottobre ha festeggiato il suo compleanno, spengendo 32 candeline. Per l’occasione, la moglie Chiara Ferragni ha fatto preparare una torta da “querela”. L’idea, tanto originale quanto ironica, si è concretizzata in un maxi dolce a tema giudiziario. Un modo per esorcizzare le tante rogne relative ai tribunali in cui si è imbattuto il rapper negli ultimi anni. Le sorprese per il cantante non sono finite qui perché la sua amata Chiara ha pure provveduto a far confezionare per il marito una collana assai particolare. L’oggetto è stato impreziosito da emoticon e disegnini stilizzati di Leone, Vittoria e Matilda, rispettivamente i figli e il cane dei The Ferragnez.

Prima dell’arrivo della torta e della consegna della collana, a Fedez è stata riservata un’altra curiosa improvvisata. Ad omaggiarlo in maniera simpatica e inaspettata è stata l’azienda Amazon. Cosa ha preparato? Il rapper si è trovato in casa un gruppo di Mariachi, agghindati di tutto puntino e armati di chitarra e sombreri. La band ha intonato “Tanti auguri a te”.

D’altra parte, a suggerire alla Ferragni il tema della torta era stato lo stesso Federico che nei giorni scorsi, scherzando, aveva detto di sperare di ricevere una torta “a tema querela”. Detto, fatto! E voilà, ecco il dolce. “Tanti auguri a me. Mille di queste querele”, ha scritto il rapper su Instagram, commentando i doni ricevuti. Pochi minuti prima Chiara, sempre via social, ha speso parole al miele per la sua dolce metà.

Queste le esternazioni zuccherose della Ferragni:

“Auguro il più felice dei compleanni alla mia pazza metà, l’uomo che ha cambiato ogni mia prospettiva e mi ha fatto pazzamente innamorare. L’uomo che mi ha reso madre e che ha creato la famiglia più bella di tutte insieme a me. L’uomo che mi rende orgogliosa ogni giorno, che condivide i miei valori e che mi fa ridere più di chiunque altro. Ti sceglierei un altro milione di volte, ti amo raviolito. Buon compleanno amore mio“.

Chiara Ferragni e Fedez, tra liti e amore

Poco più di un mese fa, i paparazzi di Chi Magazine hanno sorpreso i The Ferragnez nel corso di una accesa lite verificatasi in alto mare. La coppia è stata pizzicata nelle acque della Costiera Amalfitana, a bordo di uno yatch, mentre era intenta a discutere animosamente. La Ferragni è persino finita in lacrime, evidentemente scossa dallo scontro avuto con il marito.

La notizia ha fatto molto rumore e qualcuno è arrivato persino a sostenere che la coppia fosse in crisi. Su tale vociferare sono poi intervenuti gli stessi The Ferragnez, spiegando che la litigata c’era si stata, ma che la loro relazione non era assolutamente in crisi. Un alterco simile a quelli che avvengono in tutte le famiglie, hanno puntualizzato Fedez e Chiara. La coppia non scoppia.