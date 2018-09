Fedez e Chiara Ferragni: ecco perché non sono andati in viaggio di nozze

Fedez e Chiara Ferragni dopo il matrimonio: ecco perché non sono andati (subito) in luna di miele

A pochi giorni dal matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez molti sono quelli che, al momento, si stanno chiedendo come e dove la coppia trascorrerà la propria luna di miele. Dopo Ibiza, la Sardegna e la Sicilia, quale meta avranno scelto i neo sposi per il loro viaggio di nozze? Ma soprattutto perché non sono partiti subito, proprio come tutte le coppie appena sposate scelgono spesso di fare? Ebbene, poche ore fa, a questa domanda (anche se indirettamente) ha risposto Chiara Ferragni in persona. L’influencer, infatti, ha dichiarato che lei e Fedez partiranno presto solo che, al momento, sono indecisi. Non sanno ancora dove andare quindi, per questo stanno ritornando a Milano.

Chiara Ferragni indecisa sul viaggio di nozze: l’influencer chiede consiglio ai follower

Ad un utente che, probabilmente incuriosito, su Instagram ha chiesto a Chiara Ferragni informazioni sul viaggio di nozze con Fedez, l’influencer, nei commenti, ha risposto scrivendo: “Dobbiamo ancora decidere, anzi, consigliateci voi!”. Dalle parole della Ferragni, dunque, è stato possibile risalire ai reali motivi che hanno determinato il ritardo (o posticipo che dir si voglia) della luna di miele della coppia. Certo è che, anche all’ultimo momento, sicuramente per Chiara e Fedez non sarà un problema organizzare un viaggio di coppia all’insegna del romanticismo.

Matrimonio Ferragnez: il racconto di Chiara Ferragni dopo il grande evento

Gli spazi sui social sono stati fondamentali per Chiara Ferragni e Fedez in questi mesi che, soprattutto su Instagram, hanno potuto coinvolgere fan e seguaci fin da subito nell’organizzazione delle loro nozze. L’hashtag “The Ferragnez”, per esempio, ha raggiunto un numero di persone incredibile e tutti, ma proprio tutti, hanno seguito la coppia da casa (anche quelli che li hanno criticati senza mezzi termini).