Fedez, Chiara Ferragni torna su X: messaggio e migliaia di reazioni

Dopo giorni di silenzio tombale, Chiara Ferragni torna a parlare. Lo ha fatto con uno stringato messaggio postato su X (ex Twitter). “Vi leggo e vi sono grata”, ha digitato l’influencer cremonese riferendosi naturalmente al sostegno ricevuto dai follower in questo momento complicato per la sua famiglia. Fedez è ancora ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo le due operazioni urgenti a cui è stato costretto a sottoporsi a causa di due ulcere intestinali.

Nelle scorse ore la Ferragni è stata vista fuori dall’ospedale. Con lei, i suoceri e il suo primo figlio, Leone. Come rende noto l’Ansa, la star di Instagram, raggiunta dai cronisti, ha preferito non rispondere alle domande sulle condizioni di salute del marito.

Tutta i parenti stretti dei The Ferragnez si trovano a Milano. Nelle scorse ore, Valentina Ferragni, sorella di Chiara, ha spiegato che, al pari della congiunta, ha annullato tutti i suoi impegni. In particolare avrebbe dovuto andare a Parigi, ma alla fine ha scelto di restare nel capoluogo lombardo per dare sostegno alla propria famiglia.

Secondo le ultime informazioni, che però sono in attesa di avere conferme ufficiali, il rapper sarebbe in leggero miglioramento, anche se i medici continuerebbero a parlare di situazione delicata. Fedez è seguito e monitorato costantemente.

Cosa sappiamo delle condizioni di salute di Fedez

Da quando Fedez è ricoverato, non è trapelato alcun bollettino ufficiale sul suo stato di salute. Diverse invece le indiscrezioni emerse che parlano di notizie giunte da fonti mediche ‘sicure’. Secondo ciò che si è appreso, al momento il rapper è un paziente ritenuto delicato e bisognoso di cure e di monitoraggio costante

La famiglia del cantante continua quindi a mantenere il massimo riserbo e preferisce non sbilanciarsi con dichiarazioni pubbliche sul quadro clinico. Lo stesso vale per i medici che, molto probabilmente, hanno ricevuto indicazioni dalle persone vicine al rapper di non divulgare notizie ufficiali in attesa che la situazione evolva, si spera positivamente.