Fedez: Valentina Ferragni annulla impegni. Medici: “Caso delicato”

Continuano a destare preoccupazione le condizioni di salute di Fedez che si trova ancora ricoverato nel reparto di chirurgia dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo due emorragie dovute a ulcere intestinali. La moglie Chiara Ferragni è chiusa in un silenzio tombale. Nelle scorse ore ha invece parlato sua sorella, Valentina Ferragni, spiegando che avrebbe dovuto andare a Parigi nella giornata di lunedì 2 ottobre, ma che, vista la delicata situazione, ha preferito rimanere a Milano annullando i suoi impegni. Medesima decisione presa da Chiara che è tornata dalla capitale francese, dove doveva essere protagonista di una serie di eventi di moda, non appena ha saputo del ricovero del marito.

Anche Valentina Ferragni annulla gli impegni a Parigi

“Ieri sera sarei dovuta tornare a Parigi ma ho deciso di rimanere a Milano con la mia famiglia”, ha fatto sapere Valentina ai suoi followers Instagram. Una scelta che offre una ulteriore riprova che la situazione clinica del rapper è rimane per ora alquanto delicata e complessa. Nessuno dei familiari più stretti, infatti, si muove dal capoluogo lombardo, così da poter monitorare da vicino l’evolversi del percorso ospedaliero del cantante.

Sempre nelle scorse ore sono giunte notizie anche dall’ospedale. L’Ansa ha riferito che i medici che hanno in cura Fedez hanno parlato di un leggero miglioramento delle sue condizioni di salute. In particolare i livelli di emoglobina sarebbero in recupero, grazie anche alla terza trasfusione avvenuta dopo il sanguinamento di domenica. Per la complicazione il personale sanitario aveva dovuto intervenire con una gastroscopia urgente in sala operatoria.

Dall’ospedale: situazione resta delicata

Fedez rimane un paziente costantemente monitorato attraverso il controllo dell’emocromo. Sempre l’Ansa ha fatto sapere che, nonostante il miglioramento, la situazione resta delicata e per questo non si parla ancora di dimissioni per il cantante che rimarrà in ospedale con tutta probabilità almeno fino alla prossima settimana.

Nelle scorse ore hanno rilasciato delle dichiarazioni anche i genitori del musicista, intercettati dai cronisti all’uscita dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Il padre Franco si è limitato a dire che il figlio “sta un po’ meglio”, la mamma, Annamaria Berrinzaghi gli ha fatto eco: “Sta un po’ meglio. Così così”.

Nel frattempo sui social continuano ad arrivare migliaia di messaggi di sostegno alla famiglia Ferragni-Fedez. Purtroppo non sono nemmeno mancati i commenti degli odiatori, alcuni dei quali hanno scritto parole agghiaccianti.