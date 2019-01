Fedez e Chiara Ferragni, la madre Marina Di Guardo: “Condividono dei valori”

Marina Di Guardo: la madre di Chiara Ferragni difende la fashion blogger

Marina Di Guardo è stata ospite di CR4-La Repubblica delle Donne per promuovere il suo ultimo libro, La memoria dei corpi. Ma nel salotto di Piero Chiambretti si è finiti a parlare della figlia della scrittrice, Chiara Ferragni, e del genero Fedez. Marina ha difeso con vigore i Ferragnez e in particolare la scelta di condividere sui social network foto e video del piccolo Leone, nato un anno fa. “Chiara e Fedez non prendono soldi per il bambino. Condividono foto come fa chiunque. È una coppia figlia del loro secolo. Loro propongono un ideale di famiglia, presentano dei valori”, ha dichiarato la Di Guardo.

Marina Di Guardo: “Chiara Ferragni è un fenomeno”

A CR4, Marina Di Guardo ha difeso la figlia dalle critiche di Roberto D’Agostino, che ha definito Chiara Ferragni “una nullità che non sa fare niente”. “Chiara ha carisma, ha grande capacità comunicativa. Lei è finita ad Harvard, il suo blog è diventato un case study. Non è da tutti”, ha puntualizzato la scrittrice, che oltre alla web influencer è pure mamma di Francesca e Valentina. “Chiara non è una modella, è un fenomeno”, ha assicurato la Di Guardo, che non ha particolarmente apprezzato le critiche che sono state rivolte alla figlia nel programma di Rete 4.

Marina Di Guardo: “Leone comunica valori belli”

“Questo bambino (Leone, ndr) comunica valori belli che non dobbiamo dimenticare in un periodo storico in cui certi valori sembrano spariti”, ha precisato Marina Di Guardo.