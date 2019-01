Marina Di Guardo, un passato difficile per la mamma di Chiara Ferragni

La scrittrice racconta il difficile rapporto con il padre

Bella, bionda, elegante ed in carriera, Marina Di Guardo non ha davvero nulla da invidiare alla figlia Chiara Ferragni in quanto a popolarità. La scrittrice racconta in un’intervista apparsa sul nuovo numero di Vanity Fair l’amore per la scrittura, il rapporto con la celebrità della figlia e svela anche un doloroso passato. Prima di diventare un’affermata scrittrice, Marina ha infatti dovuto combattere contro le rigide regole imposte dal padre. La passione per la scrittura è stata coltivata con costanza da quando la sua terza figlia, Valentina, è venuta al mondo molto prematura. Nella scrittura e nelle parole, la mamma di Chiara Ferragni ha cercato rifugio e consolazione. Prima di potersi realizzare, Marina ha però dovuto affrontare il difficile rapporto con il padre che non le hai mai concesso alcuna libertà fino a spingerla ad andare via di casa a 18 anni. Da allora, considerata come morta dal padre, ha dovuto arrangiarsi e ha fatto mille lavori: l’indossatrice, la baby sitter, la dimostratrice di prodotti e l’animatrice nei villaggi. Ancora oggi la rammarica il pensiero di non aver avuto modo di parlare di quel brutto periodo con il padre, prima che lui morisse.

Il rapporto con Chiara:”La sua fama danneggia la mia credibilità”

Oggi Marina Di Guardo ha finalmente realizzato i propri sogni e si gode il meritato successo. Un posto fondamentale ovviamente è riservato alla famiglia e alle tre figlie: Chiara, Francesca e Valentina. La scrittrice racconta di averle cresciute ed educate facendole sentire importanti e sicure di loro stesse. Marina rivela però di temere l’impatto del successo di Chiara sulla sua credibilità di autrice: “Credo mi aiuti per la visibilità, ma mi danneggi per la credibilità che posso avere in certi ambienti dove pensano ‘ah la mamma della Ferragni pubblica libri, chissà chi glieli scrive?’. La sfida è far capire che quanto esprimo non ha nulla a che fare con la popolarità di Chiara“.

Marina Di Guardo sull’esposizione social del nipote Leo: “È una scelte dei genitori”

Come madre della fashion blogger più celebre al mondo, Marina Di Guardo dimostra di essere una perfetta conoscitrice dei social network. Il suo account Instagram conta ben 375mila followers. Sull’esposizione del nipote Leone, primogenito di Chiara Ferragni e Fedez, dice: “È una scelta dei genitori che io rispetto: le foto di Leo non comunicano altro che allegria e un bel senso di famiglia“.