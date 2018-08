Fedez e Chiara Ferragni: a Ibiza prima del matrimonio. I dettagli da Noto

Chiara Ferragni e Fedez, vacanza a Ibiza prima di diventare marito e moglie: le foto esclusive

L’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni e il rapper Fedez sono prossimi al matrimonio. Prima di dirsi il famoso “Sì”, i due si godono le vacanze a Ibiza insieme al figlio Leone. Fotografati in esclusiva dal settimanale Gente, tra il bagno in mare e il relax sul tender, Chiara Ferragni e Fedez si divertono molto e i loro sorrisi non possono far altro che confermare. L’influencer si gode il sole su una tavola da surf e il futuro marito la raggiunge. Dopo i tuffi, anche abbastanza atletici, dal tendere, i due si mettono in posa per scattarsi una foto. Sono abbracciati e innamorati, Fedez e Chiara Ferragni, pronti a dirsi “per sempre”.

Noto si prepara a celebrare il matrimonio dei Ferragnez: le ultime notizie dalla Sicilia

Il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez sarà celebrato a Noto. Il settimanale Gente è in grado di fornire delle informazioni in più al riguardo. Pare, infatti, che i Ferragnez offriranno un aperitivo agli invitati sul terrazzo di un hotel. Per quanto riguarda i dolci, i pasticceri della zona, hanno fatto una vera e propria gara per conquistarsi le nozze della Ferragni e del rapper. La location scelta per il matrimonio è situata sulle colline ed è una masseria ristrutturata con sole dieci suite. Il matrimonio sarà a tema hippie e richiamerà il famoso festival di Coachella, come si è potuto intuire anche dagli inviti in 3D.

Chiara Ferragni e Fedez: pronti al matrimonio

Tutto pronto, dunque, per il 1 settembre, giorno in cui Fedez e Chiara Ferragni si sposeranno a Noto. Il matrimonio è uno dei più attesi dell’anno.