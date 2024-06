Fedez chiama Salvini: Lucarelli lo sbugiarda, “perché l’ha fatto”

Fedez ancora una volta nel mirino. Dalla fine della sua storia con Chiara Ferragni, il rapper sembra aver cambiato completamente vita, ritornando alle sue origini sia nella musica che nella vita privata. Tra nuova musica, nuova fidanzata e feste continue, il cantante pare non fermarsi mai. Inoltre, negli ultimi giorni, Fedez sta partecipando a molte Live Twitch con alcuni degli streamers più noti della piattaforma, molto seguita dai giovanissimi. Nel corso di queste dirette, l’imprenditore parla liberamente di qualsiasi argomento, innescando sempre nuove polemiche. E, proprio ieri, 10 giugno, è stato protagonista di un altro momento controverso.

Nella serata di lunedì, 10 giugno, Fedez ha preso parte ad una diretta Twitch insieme a Il Rosso, celebre content creator, e diversi amici. Ad un certo punto, il rapper svela di avere tra i suoi contatti il Vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, e propone di fargli uno scherzo telefonico. “Chiamiamo Salvini?”, è stata la proposta di Fedez, chiaramente subito avvallata dal giovane steamer e i suoi amici. Vedendo la scena, la sua assistente Eleonora, che lo accompagna ovunque, ha tentato di fermarlo, probabilmente anticipando il grande clamore mediatico che la chiamata avrebbe scatenato.

Ma, Fedez ha cercato di rassicurarla, dicendosi convinto che il politico non gli avrebbe mai risposto a causa della tarda ora. “Quanto sei stron*o, quanto sei…”, si sentiva commentare in sottofondo dall’assistente, mentre il cantante procedeva a comporre il numero di Matteo Salvini. Tuttavia, al contrario a quanto si aspettava, il leader della Lega ha risposto alla sua telefonata. Ma, dopo il “pronto” del Ministro, Fedez non ha saputo fare altro che scoppiare a ridere e chiudere subito la chiamata. “Ora dico che mi è partita la chiamata”, ha poi aggiunto completamente sorpreso.

Difatti, il rapper ha poi richiamato Salvini, spiegando come gli fosse partita la chiamata e chiedendogli come stesse. “Un abbraccio, sentiamoci questi giorni”, l’ha poi salutato. Alla luce dei trascorsi non proprio positivi tra Fedez e Matteo Salvini, questo gesto ha lasciato in molti basiti. Tuttavia, secondo Selvaggia Lucarelli, ci sarebbe un motivo preciso dietro questa nuova pace tra i due. La giornalista ha infatti condiviso il video sulle sue storie Instagram, unendo un po’ di “puntini”.

La Lucarelli ha infatti condiviso due articoli risalenti al Pandoro Gate, in cui faceva notare come, a differenza della Meloni, Salvini avesse difeso Chiara Ferragni e Fedez, parlando di accanimento eccessivo. Nella storia successiva, ha poi mostrato come la Lega l’abbia attaccata durante il caso della ristoratrice di Lodi, arrivando a preparare un’interrogazione parlamentare contro di lei.

Insomma, stando alla ricostruzione della Lucarelli, Fedez ha attenuato i dissapori con Matteo Salvini a seguito del supporto ricevuto durante lo scandalo del Pandoro, mettendo in secondo piano la lotta per i diritti civili fatta contro il Ministro. Tra l’altro, anche lo stesso Salvini non ha apprezzato la telefonata. In una diretta Instagram, ha spiegato di aver scoperto questa mattina che si trattasse di un semplice scherzo, dicendo: “Non pensavo fosse uno scherzo, poi sai che scherzone. Io li facevo quando avevo 12 anni, a 40 anni magari il tempo degli scherzi telefonici è finito”.