Fedez: “Chi è l’uomo più umano in Rai”. E Venier sbugiarda tutti

Poco fa, Fedez ha deciso di fare una diretta Instagram per passare un po’ di tempo con i suoi numerosi followers. E ,durante la live, ha voluto collegarsi con Mara Venier per fare chiarezza sulle voci circolate negli ultimi giorni. Ma, procediamo con ordine. Qualche giorno fa, è stato annunciato che Fedez sarebbe stato ospite della ‘Zia’ a Domenica In con un’intervista esclusiva. Tuttavia, si sarebbe trattato di un’ospitata diversa dalle altre. Questo perché l’intervento del rapper è stato registrato oggi, 26 novembre, poiché il cantante non era disponibile per venire in studio in diretta la prossima domenica.

Difatti, la puntata di Domenica In andata in onda oggi, 26 novembre, è stata costretta a chiudere prima per dare spazio al Junior Eurovision Song Contest 2023, che inizialmente doveva andare in onda su Rai 2. Al suo posto, il secondo canale dell’azienda ha trasmesso la finale di tennis di Coppa Davis, che ha visto la vittoria dell’Italia dopo ben 47 anni. Per questo, la Venier ha avuto il tempo solamente d’intervistare la sua super ospite Laura Pausini, rimandando alla prossima settimana non solo l’intervista di Fedez, ma anche quella di Belen Rodriguez, con il suo tanto atteso ritorno sul piccolo schermo dopo l’ultimo difficile periodo.

Fedez: la verità sulla sua intervista a Domenica In

Tuttavia, mentre la Rodriguez verrà intervistata in diretta nel talk show domenica 3 dicembre, l’ospitata di Federico Lucia è stata registrata oggi, quindi una settimana prima. Questa decisione ha fatto storcere il naso ad una parte di pubblico, che ha insinuato che la Rai avrebbe accettato l’intervista del rapper solo se ‘controllata‘. In questo modo, si sarebbero evitate possibili uscite di Fedez in diretta, considerate non gradite dall’azienda. Chiaramente, il dubbio è sorto a causa di quanto successo alcune settimane fa, quando si decise di bloccare l’intervista del giudice di X Factor a Belve.

Tuttavia, sia Maria Venier che lo stesso Fedez hanno tenuto a smentire queste voci. Durante la diretta Instagram del rapper, è intervenuta la conduttrice veneta, dicendo: “Hanno detto che abbiamo registrato l’intervista per controllarla. Non è vero, andrà senza tagli. Registrata perché Fedez non poteva venire domenica prossima”. Al che, il cantante non solo ha confermato la versione di Mara, ma ha voluto anche spendere delle parole di stima nei confronti dell’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio: “L’AD Rai, Sergio, la persona più umana tra i dirigenti con cui mi sono rapportato”. Dunque, sembrerebbe proprio non esserci nessun retroscena dietro l’intervista registrata del rapper.