Domenica In, c’è Fedez: ma non sarà un’ospitata come le altre

Colpaccio di Mara Venier a Domenica In. La ‘Zia’ avrà come ospite nel programma Fedez, al secolo Federico Lucia. Lo rende noto DavideMaggio.it che spiega che il rapper milanese si collegherà con il salotto dell’ammiraglia Rai. Attenzione, però: non sarà un’ospitata come le altre. Il cantante infatti pare che non parteciperà alla diretta come tutti gli altri personaggi che transitano nella trasmissione. Interverrà con un’intervista, ma registrata, domenica prossima, vale a dire il 26 novembre.

Di cosa parlerà l’artista? Certamente del periodo difficile trascorso settimane fa, quando è stato ricoverato e operato d’urgenza. Inoltre discuterà ancora del bisogno che c’è in Italia di avere accesso gratuitamente a professionisti in grado di curare le malattie mentali. E tutto il can can che c’è stato per la sua mancata ospitata a Belve (bloccata dalla Rai stessa e su cui Francesca Fagnani ha espresso totale disaccordo) e per l’esclusione di Morgan a X Factor? Anche qui si è nell’incertezza: non è infatti detto che la Venier andrà a toccare questi due temi.

Il motivo è semplice: per quel che riguarda la vicenda di Belve è coinvolta direttamente la Rai e, poco ma sicuro, Fedez tuonerebbe contro la Tv di Stato. Per quel che invece concerne il tema Morgan, con la quale Federico ha avuto una pesante lite a X Factor (che è uno dei motivi per cui il cantautore è stato licenziato da Sky), trattasi di un argomento di un’altra emittente e quindi sempre scivoloso.

Tornando invece alla scelta dell’intervista registrata, ci si domanda se sia una decisione scaturita da esigenze personali di Fedez oppure se è un’opzione voluta dalla Rai per monitorare attentamente, prima della messa in onda, che dalla chiacchierata non fuoriescano dichiarazioni in grado di provocare l’ennesimo terremoto mediatico che coinvolgerebbe la Tv di Stato. Se fosse buona la seconda ipotesi non sarebbe nemmeno da escludere che una bufera potrebbe comunque venire a galla. Motivo? Chissà che il giudice di X Factor non torni a parlare di censura in Rai come già fatto in passato.