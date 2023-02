Crisi nera per Chiara Ferragni e Fedez: il cantante avrebbe cercato di andare via di casa, ma qualcosa pare essere andato storto

Emergono nuovi dettagli sulla crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, che oramai sembra essere tutt’altro che una montatura. La coppia è in silenzio stampa dalla fine di Sanremo e sui social continuano a mostrare solamente la loro vita lavorativa: lei impegnata con la fashion week milanese, lui con il suo nuovo podcast “wolf”. Chiaramente, è difficile che i due influencer più seguiti d’Italia abbiano improvvisamente avuto voglia di privacy. Inoltre, ogni giorno emergono nuove informazioni che lasciano spazio a pochi punti di domanda. L’ultima novità è che il rapper starebbe provando ad andarsene di casa. L’unico problema? Nessuno sarebbe disposto ad accoglierlo.

A riportarlo è “Vanity Fair”: fonti vicine alla coppia hanno, infatti, svelato che Federico avrebbe cercato ospitalità da amici, nel tentativo di far ‘sbollire’ la moglie, che al momento sarebbe ancora molto arrabbiata. Il piano del cantante, però, sarebbe subito andato in fumo perché nessuno della sua cerchia più ristretta avrebbe voglia di essere coinvolto nei problemi matrimoniali della coppia e, di conseguenza, nel caos mediatico creatosi nell’ultimo periodo. Dunque, come anticipato negli ultimi giorni, l’unica soluzione possibile per l’imprenditore, al momento, sarebbe il divano. Ma chi, esattamente, avrebbe rifiutato di offrire un alloggio al proprio amico? Questa informazione, per ora, non è stata resa nota.

Insomma, sempre secondo “Vanity Fair”, la crisi è più grave di ciò che si possa immaginare. Pare proprio che lo scandalo sanremese – culminato con il bacio di Rosa Chemical e Fedez – abbia portato al limite Chiara Ferragni. Tra la coppia più chiacchierata d’Italia sembra essere calato completamente il gelo. Chissà se decideranno di confermare questa famigerata crisi prima o poi o continueranno a optare per il silenzio. Non resta che attendere per scoprire come si evolverà questa complicata storia.

Fedez presenta il nuovo podcast: l’agitazione è evidente

Fedez ieri 22 febbraio ha presentato il suo nuovo podcast Wolf, che si occuperà di educazione finanziara. In una diretta su Youtube per introdurre il programma, il rapper è apparso particolarmente agitato: viso pallido, zero energia e voce bloccata. “Spero, nel podcast, di non balbettare come oggi, perché mi è presa una balbuzie incredibile”, ha confessato Fedez. Il giudice di “X Factor” si è mostrato particolarmente diverso rispetto a come è sempre apparso in “Muschio Selvaggio”, il podcast che conduce dal 2020. A quanto pare, la presunta crisi con Chiara Ferragni starebbe provocando un duro effetto sul cantante milanese.