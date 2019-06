Fedez cambia totalmente look: reazione di Chiara Ferragni, fan in tilt

Fedez cambia totalmente look: la reazione di Chiara Ferragni. I fan ricoprono il post di commenti. Il rapper anticipa sul tempo la vecchiaia

Fedez sorprende tutti e su Instagram, innanzi al suo sterminato gruppo di fan – il cantante ha superato il muro degli 8 milioni di follower. Più precisamente ne conta, al momento, 8.212.526 – si presenta con un look totalmente inedito. Il rapper milanese, a quanto pare, ha sentito il bisogno di darsi un’immagine del tutto nuova e quindi eccolo spuntare con dei capelli ossigenati. Colore scelto? Bianco, giusto per anticipare sul tempo la vecchiaia. I fan hanno immediatamente fatto cascare un profluvio di commenti. Tra questi non poteva mancare la sua dolce metà, la moglie Chiara Ferragni che ha accolto con entusiasmo il cambiamento del marito.

Chiara Ferragni promuove il nuovo taglio di capelli del marito: fan all’assalto

“Ma quanto sei bello amore mio” il fulmineo commento di mamma Ferragni alla foto del marito che, simpaticamente, a corredo dello scatto, ha scritto: “Ho battuto sul tempo l’arrivo dei capelli bianchi”. Dopodiché c’è stato l’assalto dei fan. La foto in un amen ha raggiunto i 280 mila like, generando oltre 8 mila reazioni. C’è chi ha paragonato il rapper a Justin Bieber, chi, fantasiosamente e ironicamente, a Maria De Filippi, a Mara Maionchi e persino a Pamela Perricciolo, personaggio balzato alle cronache per il chiacchieratissimo Pamela Prati Gate. Diversi anche coloro che hanno preso spassosamente in giro Fedez, scrivendogli che finalmente il figlio Leone, ora, gli assomiglia un po’ di più.

Fedez: piccola anomalia durante un controllo medico

Pochi giorni fa Fedez ha raccontato di aver riscontrato una piccola anomalia durante un controllo medico. Nessun allarmismo: il rapper ha subito tenuto a precisare che è tutto sotto controllo. “Questo evento, però, più che terrorizzarmi mi ha portato ad interrogarmi su una serie di domande riguardanti le priorità della mia vita e su come stessi impiegando parte preponderante del mio tempo”, ha dichiarato il cantante che poi ha chiosato: “Sembra stupido, ma vorrei riuscire a trasmettervi che il vero lusso nella vita è riuscire a ritagliarsi un mese intero da dedicare al proprio figlio. Tutto il resto può essere bellissimo, ma non indispensabile.”