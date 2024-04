Fedez: “Belve, faccia a faccia da 70mila euro”, interviene Fremantle

Il caso censura sullo scrittore Scurati che ha travolto la Rai ha sollevato un altro tema collaterale: la questione dei compensi dati ad alcuni ospiti invitati nelle trasmissioni della Tv di Stato. Ad approfondire la vicenda è stato il quotidiano torinese La Stampa, che ha sostenuto che, in linea generale, le retribuzioni elargite ai giornalisti che intervengono nei talk si aggirano attorno ai 300 euro. Si sale a 2-3 mila euro per scrittori ed esperti. Poi ci sono soubrette ed artisti per i quali vengono sganciate anche cifre a quattro o cinque zeri. La Stampa ha fatto un esempio, assicurando che Fedez, per farsi intervistare a Belve da Francesca Fagnani, sia stato pagato ben 70mila euro.

La notizia è presto diventata argomento di discussione, ma pare che non corrisponda alla verità. Infatti è stata smentita della società di produzione Fremantle che confeziona Belve su Rai Due: “In merito alla notizia pubblicata oggi da La Stampa sul compenso di Fedez per la sua partecipazione a Belve, Fremantle smentisce la cifra riportata dal quotidiano. Per rispetto della privacy non è possibile rivelare il cachet realmente accordato, quello che possiamo dire è che il compenso reale è molto lontano da quello indicato da La Stampa”.

Quindi, quanto è stato pagato il rapper milanese? Sicuramente non è andato gratis dalla Fagnani (ma questo è normale, nessuno va senza ricevere un compenso), ma secondo Fremantle si è ben sotto la cifra di 70mila euro. La questione è stata discussa per via del caso censura su Antonio Scurati che avrebbe dovuto intervenire a Chesarà… (Rai Tre) da Serena Bortone con un compenso di 1.800 euro. L’ospitata alla fine non c’è stata.

Censura, il patatrac in Rai

Inizialmente la Rai ha provato a sostenere che Scurati è stato estromesso da Chesarà… per una questione economica, poi si è appreso che invece è stato fatto fuori per motivi editoriali (nel monologo che avrebbe dovuto leggere c’erano dei passaggi non proprio edificanti sul governo Meloni, da qui la decisione di oscurarlo). Al di là della smentita dei 70mila euro dati a Fedez, si comprende che la retribuzione di Scurati sarebbe stata perfettamente in linea con i pagamenti che solitamente vengono effettuati a personaggi del suo calibro. Insomma, nella vicenda i soldi non contano un fico secco. Ma questo ormai è chiaro a tutti. Tempi bui in Rai.