Fedez beccato in auto con una donna: serate pazze, foto e dettagli

La nuova vita di Fedez è lontanissima da quella vissuta fino a pochi mesi fa con l‘ex moglie Chiara Ferragni, dove dava l’idea di essere tutto casa e famiglia. Da quando la coppia è scoppiata, il rapper si è dato alla dolce vita mondana, facendo festa e concedendosi a serate pazze di sana baldoria. Prima si è scatenato a Miami e a Los Angeles, dove è rimasto per circa tre settimane. Una volta rientrato a Milano, ha cominciato a trascorrere serate da single nei locali più esclusivi del capoluogo lombardo. Chi Magazine lo ha pizzicato nei giorni scorsi in compagnia di una ragazza.

Il settimanale, nel nuovo numero in edicola, ha divulgato le foto del cantante immortalato a una serata milanese passata in compagnia di alcuni amici. In particolare Fedez ha prima fatto tappa per cenare a Casa Cipriani Milano, un luogo dove si entra solo se si è soci e dove è garantito un alto tasso di privacy, poi è apparso all’Armani Privè, celebre locale all’ombra della Madonnina.

Sempre secondo quanto spifferato da Chi, l’artista avrebbe raggiunto la discoteca al volante della sua nuova Ferrari. A bordo, con lui, un’amica. Conclusa la festa all’Armani Privè, è rientrato nella sua nuova casa assieme a due ragazze e due amici.

“Accortosi dei fotografi, invece di affrontarli a muso duro, li saluta con un sorriso”, ha riferito Chi. D’altra parte Fedez ormai è single ed è libero di divertirsi come meglio crede. Il matrimonio con Chiara Ferragni è naufragato. Addirittura nelle scorse ore i due ex coniugi hanno smesso di seguirsi su Instagram, ulteriore prova che i rapporti sono al minimo storico e compromessi.

Nonostante ciò Chi Magazine ha sostenuto che non è da escludere l’ipotesi di un clamoroso ribaltone. “Un colpo di scena potrebbe arrivare prima dell’estate”, si legge sulla rivista che ha aggiunto che le famiglie di Chiara e Federico non avrebbero mai tagliato i ponti, coltivando la speranza di un finale matrimoniale a lieto fine. In questo momento, però, tale scenario sembra lontanissimo.

Se Fedez si gode la vita in compagnia di amici e amiche, Chiara, dopo essere stata travolta dallo scandalo Balocco, si è rifugiata tra le braccia degli affetti più stretti, quelle della sua famiglia di origine. Ancor più presenti di prima nella sua vita la madre Marina Di Guardo e le sorelle Valentina e Francesca.