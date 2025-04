Fedez beccato con Clara a Milano: cosa sta succedendo tra i due artisti

Dopo diverse settimane di silenzio, Fedez è tornato a far parlare di sé proprio in queste ore: il famoso rapper infatti è stato avvistato a Milano, mentre passeggiava al fianco di Clara, che quest’anno abbiamo visto partecipare al Festival di Sanremo proprio come lui. Dopo il successo ottenuto in Mare Fuori, ha spiccato il volo come cantante e le cose sembrano andare a gonfie vele. Nel suo campo sentimentale nessuno ha mai indagato troppo, finché il noto settimanale Chi non ha pubblicato gli scatti che ritraggono i due cantanti in compagnia l’uno dell’altra. Ma cosa bolle in pentola?

Il pensiero di tutti, infatti, è andato subito ad una frequentazione. Fedez, da quando ha chiuso il suo matrimonio con Chiara Ferragni, è sempre stato avvistato con donne più giovani di lui e Clara al momento sembra incarnare perfettamente il suo tipo ideale. I più attenti invece sono certi del fatto che non si tratti di questo, perché componendo questo puzzle intricato, si può arrivare ad una conclusione che esclude del tutto (o almeno in parte) la possibilità che tra i due possa esserci del tenero.

Cosa sta succedendo tra Fedez e Clara? Più tardi ne parleremo insieme ⚡️ pic.twitter.com/ndc4KFSZ7d — Life Journal Teen (@lifejournalteen) April 11, 2025

Fedez e Clara: collaborazione musicale o love story?

Un po’ di giorni fa, infatti, Fedez ha pubblicato lo spoiler di una nuova collaborazione musicale, cercando come sempre di non svelare troppo: nello scatto inquadrava una donna di spalle, con i capelli scuri e lunghi, all’interno di uno studio di registrazione. Così a quel punto sono partite tante teorie riguardo all’identità della cantante, fino a che non sono saltate fuori queste foto di Chi che in qualche modo sembrano confermare alcuni rumors che ci sono stati di recente riguardo un feat tra Fedez e Clara.

La teoria più credibile ha a che fare proprio con un duetto estivo, considerato che il noto rapper ogni anno tenta una nuova collaborazione con un volto nuovo. Questo in ogni caso è tutto da verificare, al momento si ipotizza un duetto ma potrebbe essere qualsiasi cosa. Probabilmente, sarà solo il tempo a darci delle risposte più precise in merito, ma per adesso (perlomeno in campo artistico) Fedez e Clara sono stati promossi a pieni voti.