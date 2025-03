Corona: “Così Fedez mi dava le news su Chiara e Achille Lauro”

“Quasi amici” è il titolo dell’ultima puntata di Falsissimo, il podcast di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, nelle scorse ore, è tornato a tuonare conto il ‘quasi amico’ Fedez, assicurando che gli scoop lanciati contro Chiara Ferragni in questi mesi gli sono stati rivelati proprio dal rapper milanese. Addirittura, sempre a detta di Corona, il cantante lo avrebbe pregato di far uscire la notizia del rapporto intimo avuto con Taylor Mega per fare uno sgarro a Tony Effe, suo rivale nonché ex fidanzato dell’influencer friulana. Fabrizio ha anche dichiarato che è sempre stato Fedez ad avergli narrato che la sua ex moglie Ferragni avrebbe avuto una tresca con Achille Lauro.

Fabrizio Corona: “Fedez mi passava le notizie su Chiara Ferragni”

La tesi di Corona, a grandi linee, è piuttosto semplice e la si può riassumere in questo modo: Fedez gli passava le notizie riguardanti se stesso e la Ferragni, ma non voleva che si sapesse che era lui la fonte. L’ex re dei paparazzi sostiene persino che alcuni scoop che ha dato, prima di essere pubblicati, sono stati supervisionati e corretti dal rapper.

“Io – afferma Corona a Falsissimo – non mi sono fatto utilizzare da Fedez ma ho sempre utilizzato Fedez. Nel momento in cui è iniziato il nostro rapporto, lui cercava una persona che lo potesse avvertire delle notizie e che potesse fargli da ufficio stampa”. L’ex re dei paparazzi è anche convinto che Fedez ha ottenuto un ottimo risultato a Sanremo grazie a lui che ha recitato la parte del “cattivo”: “Ti ho ripulito l’immagine, sono riuscito a farti amare dalla sala stampa di Sanremo, ti ho fatto passare da vittima dove il cattivo ero io, hai rischiato di vincere Sanremo grazie a me

La collaborazione tra Corona e Fedez avrebbe avuto inizio poco dopo la separazione del cantante dall’influencer cremonese: “Dopo la separazione – riferisce Fabrizio – Fedez mi chiama perché aveva bisogno di qualcuno che lo coprisse dal punto di vista mediatico. Allora escono le prime notizie, e io le scrivo sul mio giornale, lui me le corregge, io le pubblico. Tutte per andare contro Chiara”. A questo punto sarebbero però cominciate le prime differenze di vedute tra i due “quasi amici”. Fedez avrebbe spinto affinché certe news non uscissero, Corona invece le ha comunque lanciate.

“Poi – spiega sempre l’ex re dei paparazzi a Falsissimo – mi supplica di non fare la puntata di Falsissimo sulla madre dei sui figli? La prima notizia che mi dà su sua moglie è quella della separazione, poi su Achille Lauro, lui me le dà. Le notizie me le dava lui, ma chi guadagnava ero io!“.

Lo scoop su Taylor Mega, “vendetta” nei confronti di Tony Effe

Secondo la versione di Corona, il cantante ha anche voluti che uscisse a tutti i costi l’indiscrezione inerente al fatto che lui sarebbe andato a letto con Taylor Mega. Motivo? Una sorta di vendetta nei confronti di Tony Effe: “Mi ha pregato in ginocchio di dire che si era scop**o Taylor Mega, perché voleva dire a Tony: “ci hai provato con mia moglie? Io mi sono fatto la tua”. La storia del rapporto tra Tony Effe e Chiara sapete chi l’ha messa in giro? Federico. Chi rideva? Lui. Chi era contento? Lui. Chi guadagnava? Io”.

Corona sostiene inoltre di essere stato franco fin dall’inizio con Fedez, dicendogli che avrebbe pubblicato le notizie. E il rapper pare che inizialmente fosse d’accordo: “Gli ho detto che avrei fatto le puntate. La prima puntata gliel’ho mandata, l’ha vista in diretta con me. L’ha accettata e me l’ha fatta mandare in onda”.

Si ricorda che Fedez ha querelato Corona. Tramite i suoi legali, il rapper sostiene di essere “terrorizzato dalle falsità” che l’ex re dei paparazzi “potrebbe diffondere su lui e la sua famiglia”.