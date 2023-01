Fedez, battuta sul caso Emanuela Orlandi: è bufera, cos’ha detto

Fedez è in queste ore al centro dell’ennesima polemica social a causa di una frase abbastanza controversa sul caso di Emanuela Orlandi. Si sta parlando, ovviamente, della ragazza vaticana scomparsa nel nulla il 22 giugno 1983 mentre tornava a casa da una lezione di musica. Si tratta di uno dei casi di cronaca nera più oscuri della storia italiana, di recente ricostruito anche grazie ad una serie Netflix di grande successo che ha riportato a galla molti lati inquietanti della vicenda, legati a presunti scandali in Vaticano.

Il rapper stava disquisendo nel suo celebre podcast Muschio Selvaggio in compagnia dell’amico Luis Sal e dell’ospite d’eccezione della puntata, Gianluigi Nuzzi, noto giornalista e conduttore. Il podcast si è aperto proprio con il caso Orlandi, di recente tornato in voga sui media. Alla luce della riapertura delle indagini, parlare del caso con Nuzzi era in effetti praticamente scontato: peccato solo che Fedez abbia deciso di farlo nel peggiore dei modi possibili. Introducendo l’argomento l’artista marito di Chiara Ferragni si è sentito prima di tutto in obbligo di fare del black humour spicciolo, sottolineando: “Beh, innanzi tutto possiamo dire che non l’hanno mai trovata!”.

Le reazioni alla battuta di Fedez su Emanuela Orlandi

La frase pronunciata da Fedez ha scatenato diversi tipi di reazioni, sia in presenza (per così dire) sia offline. Se l’uscita ha letteralmente fatto esplodere l’artista in una fragorosa risata, non lo stesso si può dire degli altri due suoi compagni di podcast. Luis Sal l’ha guardato basito, ridendo sotto i baffi un po’ in imbarazzo aggiugendo “Beh, questo è un dato di fatto”. Nuzzi, a sua volta preso in contropiede, si è limitato a commentare dopo qualche secondo di silenzio: “Beh, questo è black humour che è sideralmente antitetico rispetto ad un giornalista”.

Com’era ovvio, la cosa non si è certo conclusa qui. L’estratto dell’intervista a Nuzzi è rapidamente diventato virale su Twitter, dove è stato ripreso e commentato da decine di utenti imbestialiti. In breve tempo il nome dell’artista è schizzato in vetta ai trending topic italiani, con molti utenti che si sono chiesti perché quell’estratto non fosse stato editato. Anche Selvaggia Lucarelli, neanche a dirlo, si è aggiunta all’orda di indignados (“Questa roba mi ricorda quando spiegavo ai gruppi d’odio che il black humour è una roba per pochi eletti. Il resto è effetto bullo di terza media”). Qui sotto il video di quanto accaduto a Muschio Selvaggio.