Selvaggia Lucarelli praticamente con un piede fuori da Ballando con le Stelle. In realtà la giornalista e scrittrice ha ammesso di aver ricevuto una conferma da parte della produzione del programma Rai anche per il prossimo anno ma di non essere così sicura di voler accettare. Le polemiche dell’ultimo periodo, gli insulti degli altri membri del cast, addirittura lo scalda pubblico che incitava i presenti a fischi contro di lei hanno fatto soffrire parecchio la giurata.

Senza dimenticare la contestata partecipazione del fidanzato Lorenzo Biagiarelli, che si è rivelata un boomerang per Selvaggia Lucarelli. Altro che conflitto di interessi, come tuonava il Codacons: per l’impegno televisivo della 48enne si è rivelato un vero e proprio suicidio. Senza contare che Lorenzo ha dovuto fronteggiare etichette e pregiudizi, senza riuscire a raccontarsi nel modo più corretto e giusto come tutti gli altri concorrenti del dancing show.

In attesa di capire quale sarà il futuro di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle, pare che ci sia una ballerina che stia facendo di tutto per prendere il posto della giornalista in giuria. Si tratta di Sara Di Vaira, ex insegnante della trasmissione e da quest’anno tribuna del popolo insieme al collega Simone Di Pasquale e Rossella Erra.

Come scrive Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Sara starebbe facendo fuoco e fiamme pur di prendere il posto di Selvaggia. Tra l’altro la Di Vaira, come spifferato da Davide Maggio, doveva già sostituire la Lucarelli nella serata in cui la giornalista ha perso la madre ma la scrittrice ha preferito restare in onda.

Un colpo di scena che avrebbe mandato su tutte le furie Sara Di Vaira, tanto da spingerla addirittura a non fare le dovute condoglianze a Selvaggia Lucarelli. Riuscirà questa volta Sara a convincere Milly Carlucci? Di sicuro la Di Vaira gode della stima della conduttrice Rai.

Lo scorso anno, dopo l’addio alla pista di Ballando con le Stelle, Sara Di Vaira è stata promossa come investigatrice speciale a Il Cantante Mascherato. Successivamente per lei e Simone Di Pasquale la Carlucci ha creato dei ruoli nuovi, ad hoc, a Ballando con le Stelle. Insomma, la possibilità di vedere la Di Vaira in giuria non sono poi così remote…