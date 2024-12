Fedez, arriva l’autobiografia: titolo, data di uscita e di cosa parlerà

Il 2025 ha tutta l’aria di voler essere un anno decisivo per Fedez e per la sua carriera artistica. Dopo la separazione da Chiara Ferragni e un 2024 che è andato avanti un po’ a singhiozzi, il rapper ha preparato un programma con i fiocchi per l’anno che sta per iniziare. Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, confermata da Carlo Conti solo pochi giorni fa, Fedez pubblicherà infatti la sua autobiografia. Tra gli argomenti cardine ci sarà sicuramente la storia d’amore con l’influencer cremonese e la fine dell’impero dei “Ferragnez”.

Come si intitolerà e di cosa parlerà il libro

Il primo a svelare questa notizia bomba è stato Gabriele Parpiglia. Stando a quanto divulgato dal noto giornalista, il libro si intitolerà “I giorni migliori dei miei anni peggiori”. Un titolo molto eloquente e che trae ispirazione da un verso di una delle canzoni più famose del rapper, ovvero Magnifico, un vero e proprio successo musicale che Fedez cantò insieme a Francesca Michielin.

Sui temi del libro invece ci sono ben pochi dubbi: trattandosi di un’autobiografia, è assai probabile che la narrazione inizierà dagli albori della carriera di Fedez, se non dalla sua infanzia, per finire, come anticipato, con la storia d’amore con Chiara Ferragni e la fine dell’impero dei “Ferragnez”, passando per la nascita dei suoi due figli Leone e Vittoria.

Andando più nel dettaglio, stando a quanto divulgato da Gabriele Parpiglia, si tratterà proprio di una sorta di libro-confessione, all’interno del quale il rapper si racconterà come non aveva mai fatto prima ai suoi fans, dando spazio anche a quelli che sono stati i traumi vissuti nel corso del tempo, sia nel passato che nel presente.

Insomma, i fans del rapper (e non solo) sono curiosissimi e non vedono l’ora di leggere il libro per scoprire se il rapper svelerà nuovi retroscena del suo matrimonio con la celebre influencer cremonese, e soprattutto se dedicherà un capitolo inedito sulla loro separazione e tutto ciò che è accaduto dopo lo scandalo del pandoro Balocco.

Per il momento, gli unici dettagli resi noti sul manoscritto sono i seguenti: sarà realizzato da una penna d’autore nota (anche se non è ancora stato fatto alcun nome), sarà composto da 252 pagine, uscirà a marzo per Viva Voce e, infine, avrà un prezzo di 18,50 euro. Insomma, per saperne di più non resta che attendere ancora qualche mese: una cosa è certa però, conoscendo la personalità di Fedez, il libro farà sicuramente discutere.