Fedez si assenta dai social e i fan se ne accorgono. Ed ecco che il rapper spiega il motivo della sua assenza. Il marito di Chiara Ferragni con un lungo messaggio sulle Storie di Instagram racconta che, al momento, sta lavorando giorno e notte insieme a un gruppo di amici, per realizzare un nuovo progetto! Ebbene Fedez è di nuovo pronto a rendere concreta un’importante idea per aiutare le categorie più colpite in questo momento drammatico. Il rapper italiano, insieme a Chiara Ferragni, mesi fa, ha dato vita a una raccolta fondi, destinata all’apertura del nuovo reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano. Ora Fedez è pronto a dare una mano alla categorie di lavoratori più colpite. In questi giorni, il nostro Paese regna nel caos. Sono diverse le manifestazioni organizzate nelle città italiane per ribellarsi alle misure di sicurezza imposte dallo Stato per contenere il contagio da Coronavirus.

Davvero tantissimi lavoratori si ritrovano attualmente in grande difficoltà e Fedez, qualche giorno fa, aveva già annunciato che non avrebbe continuato a essere uno spettatore. In questo modo, aveva rivelato di essere pronto a dare il suo aiuto, ma prima avrebbe dovuto cercare supporto. E sembra proprio che il marito della Ferragni abbia trovato ciò che cercava. “Ho bisogno di metterci la testa giorno e notte perché tutto questo possa prendere vita nel minor tempo possibile”, dichiara Fedez. Il noto rapper italiano fa presente che, proprio per questo motivo, non sarà presente per un po’ sui social. Solitamente condivide molti momenti con i suoi followers, attraverso Instagram. Ma ora ha bisogno di tempo per mettere sù un nuovo e interessante progetto.

Fedez spera di riuscire a far “qualcosa di bello e positivo per i lavoratori di questo Paese”. Il tutto, secondo quanto lui stesso dichiara oggi, in brevissimo tempo. È comunque certo che, insieme ai suoi amici, riuscirà a fare qualcosa per portare un po’ di positività. “Non può piovere per sempre. Un abbraccio a tutti, Federico”, così conclude il suo lungo messaggio il rapper. Ora non resta che attendere per scoprire su cosa si basa questo nuovo progetto.

L’immagine dei Ferragnez è diventata importante anche per il Governo. Solo qualche giorno fa, Giuseppe Conte ha chiamato la coppia per chiedere loro un aiuto: condividere con i propri followers il messaggio sull’importanza della mascherina.