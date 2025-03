Fedez-Amici, clamoroso retroscena: cos’è accaduto dietro le quinte

Fedez è stato ospite nell’ultima puntata domenicale di Amici di Maria De Filippi trasmessa su Canale 5 il 9 marzo. Il talent show,a partire dal 22 marzo, entrerà nella fase più calda e attesa, il Serale. Al momento non è ancora stata ufficializzata la giuria. Il rapper potrebbe essere uno dei nuovi giudici del programma: questo almeno è ciò che è trapelato da un clamoroso retroscena rivelato da una persona presente tra il pubblico. Anche l’AdnKronos ha rilanciato l’indiscrezione.

L’esperta di gossip Deianira Marzano è stata contattata nelle scorse ore da una persona che ha spiegato di aver fatto parte del pubblico nell’ultima puntata di Amici. Tale gola profonda ha raccontato che Fedez, nel salutare gli addetti ai lavori del talent show, avrebbe detto che se tutto va come dovrebbe andare si rivedranno a breve e spesso. Ammesso e non concesso che si sia verificato ciò, il significato di simili parole è interpretabile in un solo modo: ci sarebbero in corso trattative per ingaggiare l’ex marito di Chiara Ferragni nel ruolo di giurato.

Anche l’AdnKronos ha scritto in merito alla possibilità che Fedez approdi ad Amici. L’agenzia ha infatti rilanciato il ‘sussurro’ che vorrebbe il rapper vicino alla firma con il talent show. Il suo nome va quindi ad aggiungersi a quello di altri papabili giudici. Nei giorni scorsi si sono fatte tambureggianti le voci che hanno sostenuto che Maria De Filippi avrebbe avviato serie trattative con Amadeus. Gli altri nomi caldi sono quelli di Eleonora Abbagnato, Rkomi e Christian De Sica.

Giuria di Amici, si va verso il cambio di tutti i giudici

Alla luce di quanto fino ad ora trapelato (ma non uffiilizzato), la De Filippi sarebbe propensa a cambiare in blocco la giuria delle ultime due edizioni. Vale a dire che Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi dovrebbero essere tutti sostituiti. Nelle scorse settimane si era anche sussurrato di un possibile arruolamento di Ilary Blasi. Con l’ex di Totti, però, non ci sarebbe stata alcuna trattativa. La conduttrice romana a breve inizierà una nuova avventura televisiva su canale 5 alla guida del nuovo format The Couple, sorta di costola del Grande Fratello.