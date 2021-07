Fedez, altra grana. Onlus lo denuncia per “vilipendio delle forze armate”

Nuovi guai in vista per il celebre rapper Fedez, stando a quanto si legge sull’agenzia di stampa Adnkronos, il marito di Chiara Ferragni sarebbe stato denunciato da una Onlus. Richiesto l’oscuramento delle pagine che si trovano su internet in cui è presente il testo ‘Tu come li chiami’.

L’associazione pro territorio e cittadini onlus ha depositato alla Procura del Tribunale di Milano nella giornata di lunedì 26 luglio 2021 una denuncia contro l’artista. La ragione del contendere sarebbe il vilipendio delle forze armate dello Stato in violazione dell’art 290 del c.p..

Nel testo di ‘Tu come li chiami‘ – secondo quanto riferito dal rappresentante della onlus – ci sarebbero delle ripetute frasi offensive nei confronti di carabinieri e dei militari. Sempre secondo l’associazione si tratterebbe anche di associazione a delinquere per avere realizzato e diffuso in momenti diversi sul web il testo del brano.

Ma non è tutto. Sempre secondo la Onlus il brano invita pubblicamente i suoi ascoltatori a vilipendere le forze armate definendoli con parole come “infami” e “figli di ca*i“. Sembra che la denuncia sia stata depositata in seguito alle segnalazioni fatte da numerosi esponenti delle forze armate in congedo.

Dopo la maxi querela annunciata dal Codacons contro Fedez, arriva quindi un’altra tegola sulla testa del cantante. Una notizia, questa, che certo andrà a turbare i giorni di relax e di vacanza che i Ferragnez si sono concessi in Puglia, tra lussuose masserie, trulli e cooking school.

Neanche qualche giorno fa, il popolare co-autore del tormentone estivo 2021 ‘Mille’ – cantato insieme a Orietta Berti e Achille Lauro – è stato protagonista di un botta e risposta mediatico con l’associazione a tutela dei consumatori. La querelle in quel caso riguardava la raccolta fondi fatta da Fedez e la moglie a sostegno dei lavoratori del mondo dello spettacolo.

Dai loro account ufficiali i Ferragnez lanciano spesso messaggi molto importanti. Tra gli ultimi anche quelli riguardanti il ddl Zan. Negli scorsi giorni la celebre coppia dello showbiz ha dichiarato di aver firmato il referendum per l’eutanasia legale.

Grazie a queste loro iniziative ed ingerenze nel campo della politica e del sociale, c’è chi definisce i Ferragnez i nuovi ‘Beppe Grillo‘. Ipotizzando per loro in futuro anche dei ruoli in politica.