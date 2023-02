Fedez fa scoppiare un nuovo caso e scegli la rumorosissima cassa di risonanza del Festival di Sanremo per incendiare il dibattito. Nel suo ‘monologo‘ rappato, il cantante ha messo una serie di riferimenti all’attualità politica, attaccando diverse figure in modo palese. Finita l’esibizione, ha spiegato di non aver avvisato Amadeus e l’organizzazione Rai circa la scelta di pronunciare determinate frasi. Quindi ha aggiunto, conversando con Amadeus, di assumersi tutte le responsabilità di quanto cantato. Il direttore artistico, che probabilmente era in pausa, ha risposto “va bene”, mostrandosi . Probabile che ‘Ama’ non abbia nemmeno fatto caso a ciò che ha scandito il marito della Ferragni. Fuor di dubbio che le dichiarazioni dell’artista milanese porteranno polemiche e repliche piccate. Ma con chi se l’è presa?

Ha ironizzato sul Codacons (in passato ha avuto diverse cause con l’ente), ha parlato del latitante catturato Matteo Messina Denaro, ha lanciato frecciate al leader della lega Matteo Salvini prendendo le parti di Rosa Chemical, tirando poi bordate contro vice-ministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami, di Fratelli d’Italia, e contro la ministra della Famiglia Eugenia Maria Roccella, sempre di Fratelli d’Italia. In riferimento a Bignami ha addirittura mostrato la foto in cui il politico è travestito da nazista, con la camicia bruna e una svastica sulla spalla. Scatto che lo ritraeva a una festa e pubblicata dal quotidiano Repubblica. Fedez ha strappato la foto e ha poi chiuso omaggiando Gianluca Vialli. Infine ha terminato il collegamento dicendo: “Mi assumo la responsabilità del testo che non era stato mostrato preventivamente alla Rai”.

In un amen si sono scatenate le polemiche sui social. Polemiche che proseguiranno senza dubbio nelle prossime ore.

Di seguito il testo scandito da Fedez e i relativi riferimenti: